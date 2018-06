Předpověď počasí: V pondělí ještě ke 30°C, od úterý přijde ochlazení, déšť a bouřky

V pondělí budou teploty ještě atakovat tropickou třicítku. V úterý ale přijde ochlazení a od západu se na území Česka přesunou přeháňky a místy i bouřky, předpovídají meteorologové. Oteplit by se opět mělo na konci týdne. Bouřky ale budou hrozit i nadále. Podle předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude pondělí posledním dnem tohoto týdne, kdy budou teploty dosahovat ještě ke tropické třicítce. Na jihu Moravy má být místy až 32 °C. Na zbytku území se budou pohybovat v rozmezí od 26 do 30 °C. Bude oblačno a polojasno, dopoledne očekávají meteorologové přeháňky nebo bouřky, postupně se bude obloha vyjasňovat. K večeru se ale od západu opět obloha zatáhne a večer očekávají na západě republiky meteorologové přeháňky nebo bouřky. V noci na úterý se ručička teploměru bude pohybovat mezi 15 a 19 °C. Zataženou oblohu a přeháňky a bouřky postupující směrem od západu předpovídají meteorologové i v úterý. Bouřky by měly postupně nabírat na síle a odpoledne a večer na Moravě a ve Slezsku by měly být silné. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 26 °C, na východě republiky se ještě mohou těšit i na 29 °C.

Ve středu očekávají meteorologové na většině území déšť. Teploty by měly klesnout v noci na západě Čech až na 10 °C, na zbytku území se budou pohybovat mezi 12 a 16 °C, přes den pak v rozmezí 19 až 23 °C. Ve čtvrtek by mělo pršet jen na východě republiky. Noc bude opět poměrně chladná, na západě Čech se ochladí na 9 °C, jinde bude v noci 11 až 15 °C. Přes den vystoupá ručička teploměru na 20 až 24 °C.

Postupné oteplení očekávají meteorologové na konci týdne. V pátek by mělo být polojasno, oblačnost s přeháňkami a místy i bouřkami by měla trápit jen jih a východ republiky. Teploty budou dosahovat k 27 °C. O víkendu by se pak měly pohybovat mezi 24 a 29 °C, v noci pak mezi 11 a 16 °C. Podle ČHMÚ nás čeká víkend s polojasnou až oblačnou oblohou, místy přijdou přeháňky a ojediněle i bouřky.

