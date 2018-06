Nejdřív třicítky, pak bouřky. Krásné počasí se o víkendu zkazí

Víkend má být podle meteorologů částečně slunečný, částečně plný bouřek. Teploty mohou dokonce překročit tropickou třicítku, na odpoledne ale platí výstraha před silnými bouřemi pro celou republiku.

Pokud jste si plánovali, že víkend strávíte u vody nebo nějakým výletem, omezte to raději na dopoledne. Meteorologové očekávají, že odpoledne na většině území postupně udeří bouřky, které ojediněle mohou být i silné.

Večer by měly bouřky ustávat, noc bude znovu teplá - teploměr ukáže 14 až 18 stupňů. Také v neděli by nejdříve mělo být slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne i večer by mohly udeřit silné bouřky.

Výstraha před bouřkami platí pro celou Českou republiku už od pátečního poledne. Meteorologové před řáděním živlu upozorňují prozatím do nedělních 22 hodin. Bouřky mohou přinést přívalové srážky a krupobití.