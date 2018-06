Tropy a bouřky v květnu? Experti řekli, proč je na jaře jako v půli léta

Letošní jaro překvapilo i samotné meteorology. Duben byl vůbec nejteplejší v historii měření, tropy přišly už v květnu a sucho trvá i navzdory bouřkám. Proč jarní měsíce připomínají spíše léto? To vysvětlili experti z předpovědních agentur.

Tropické třicítky, odpolední bouřky, bleskové povodně a v noci teploty nad dvacet stupňů. V předchozích letech šlo o stručný popis letního počasí, letos jsme ale stejnou situaci zažili už v jarních měsících. Proč tomu tak je?

"Je to dáno rozmístěním tlakových útvarů tedy oblastmi vysokého a nízkého tlaku. Letos to vycházelo zrovna tak, že mezi nimi k nám proudil velmi teplý vzduch," uvedl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

A souhlasí s ním i meteoroložka Meteopressu Dagmar Honsová. "Jde o neobvyklou synoptickou situaci nad starým kontinentem, kdy na jihu Evropy je tlaková níže, na severu tlaková výše a mělo to být obráceně. Jedná se o anomálii, která se vyskytnout může, protože tvorbě a postupu tlakových útvarů neporučíme," sdělila.

Z jihovýchodu až jihu tedy přichází do střední Evropy teplé proudění a jednotlivé frontální systémy, které se tvoří nad Atlantikem, mohly by ochladit vzduch a přinesly by déšť, jsou blokovány tlakovou výší nad Skandinávií. Proto v Česku převládá horké a suché počasí.

Naposledy zaznamenali meteorologové podobnou "výměnu" tlakové níže a výše nad Evropou v roce 2009. "Bylo to v červnu a na začátku července, kdy bylo počasí ve znamení bleskových povodní," upřesnila Honsová.

Zdá se, že ale v posledním letech obecně čím dál rychleji přechází zima rovnou v léto a o jarním počasí se téměř nedá mluvit. "Rozšiřují se období léta a zimy, dříve přicházejí letní teploty a později končí. Zima je pak spíše kratší, dva, tři týdny v lednu a únoru, v prosinci ještě není sníh a bývá spíše podzimní," dodal Dvořák.

Na podobně letní počasí už na jaře bychom si tak podle odborníků měli pomalu začít zvykat. Přestože upozorňují, že "normál" se z toho stane až za desítky, možná stovky let. "Klima celosvětově se výrazně mění a tohle jsou důsledky. To samozřejmě ale neznamená, že příští jaro nemůže být studené," upozornil mluvčí ČHMÚ.

"Podobně teplý květen jsme zaznamenali naposledy v roce 1811, takže to není úplně neobvyklé, dělo se to, ale dříve se to stávalo jednou za sto let. Dnes už je to téměř každý rok," prozradil meteorolog společnosti InMeteo David Prantl.

Letošní rok by měl být ale i nadále velice teplý. "Klimatické modely naznačují, že bude celý zbytek roku nadprůměrně teplý. Je pravděpodobné, že bude léto ještě přesahovat do podzimu, v říjnu se můžeme setkávat ještě s 20stupňovými teplotami," prohlásil Dvořák. V případě sucha ale mohou být stromy žluté už v srpnu.

Vydrží letní teploty, nebo přijdou bouřky a ochlazení? Jaké počasí náš čeká v příštích dnech a týdnech prozradí meteorolog ČT Michal Žák.