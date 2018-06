Vše o bleskových povodních. Přijdou zase?

Počasí ne a ne se umoudřit a dodat zemi vláhu. Naopak, z jednoho extrému přechází do druhého. Velké sucho střídají bleskové povodně, které potřebnou vodu půdě nedodají a ještě nadělají spoustě obyvatel podél vodních toků starosti. A někde neprší vůbec a sucho sílí. Pokud vás zajímá, co se to vlastně děje, a proč řádí silné bouřky s přívalovými srážkami, připravili jsme informační přehled.

Důvody bleskových povodní a bouřek, pod kterými problémy vznikají, jsou v zásadě tři. Vysoká teplota, vysoká vlhkost a minimální pohyb proudění na našem území. Díky vysoké teplotě a vlhkosti vznikají bouřky, které mají dostatek energie a vodního obsahu na to, aby přinesly přívalové srážky. Slabé proudění nedovoluje bouřkám pohyb a ty setrvávají na místě. Pokud se jejich přívalové srážky neustále obnovují, hrozí extrémní srážkové úhrny a bleskové povodně.

Na slabší povodeň stačí už 40 mm srážek za hodinu. Pokud ale spadne od 80 mm srážek výše za hodinu, znamená to velký problém pro nejmenší toky a jindy suché strouhy. Přes 80 mm srážek spadlo v pátek u Brtnice na Jihlavsku a místní část Jestřebí se stala obětí bleskové povodně. V neděli ráno a dopoledne zase vznikaly problémy na Ostravsku.

Blesková povodeň trvá obvykle jen 15 - 20 minut. Hladina daného toku se zvyšuje přímo před očima, dosahuje závratného maxima a síly a posléze zase klesá a vrací se do koryta. Vlivem silné eroze je tok hnědý a obsahuje hodně bahna. Pokud bydlíte podél malých potoků, je dobré o riziku bleskových povodní vědět co nejvíce a umět v případě vážné situace jednat.

Zásadní otázka do budoucna zní, máme se bleskových povodní obávat? Ano. Teplota atmosféry stoupá, proudění od Atlantiku naopak slábne. Pokud se dostane na naše území vlhký vzduch hlavně od jihu původem ze Středomoří, bude zle. A takové počasí má bohužel převažovat i v aktuálním výhledu na začátek června.

Blesková povodeň Brtnice, 2.6.2018

Blesková povodeň Větřkovice 3.6.2018

blesková povodeň, Uherské Hradiště - Sady, 24. 5. 2018