Sucho ohrožuje české lesy. Hrozí, že z nich zmizí jehličnany

Na osmnácti měřících stanicích byl ve čtvrtek překonán teplotní rekord. Nejtepleji bylo v České Lípě, a to bezmála 32 stupňů Celsia. Přestože někde občas zaprší, dlouhodobě Česko sužuje sucho, které komplikuje plány například lesníkům. Po polomech a kůrovcové kalamitě by měli obnovovat lesy, jenže mladé stromky usychají. V ohrožení jsou jich desítky tisíc a pokud bude sucho trvat, hrozí, že jehličnany z českých lesů vymizí. Vichřice, polomy, vývraty. A teď i sucho, které podle odborníků může i za kůrovcovou kalamitu. Jde možná o největšího nepřítele českých lesníků. Pro ty byl nejhorší rok 2015, kdy bylo až 15 tropických dnů. A ani letos to nevypadá, že by se blýskalo na lepší časy. Letošní květen byl nejteplejší od roku 1961, průměrná teplota dosáhla 16,2 stupně. Primát dosud držel květen 2002, který byl o 0,8 stupně chladnější. "Když si vzpomeneme na letošní duben, tak vlastně jaro neexistovalo. My jsme museli zasadit na jaře 1 700 000 sazenic. Ale jaro, aby se dala sázet prostokořenná sazenice, bylo týden," popisuje problémy ředitel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Petr Skočdopole. Lesníci museli neplánovaně vykácet velké části lesů, které poničila vichřice, nebo napadl kůrovec. Takzvané holiny nahrazují novými malými stromky. Některé ještě nestihly zakořenit a už hrozí, že nepřežijí. Na vině je dlouhotrvající sucho kvůli kterému sazenicím schází vláha. "Letos je extrémně suché jaro, takže se nepodařilo na 100 % vysadit a zalesnit všechny plochy, které jsme měli v plánu. Podařilo se to ze 60 %, takže jsme zalesnili 3000 hektarů a vysadili jsme tam 22 milionů sazenic," uvedla Eva Jouklová z Lesů ČR. Zatím to ale nevypadá, že by se počasí umoudřilo. Jouklová se obává, že jde o klimatickou změnu a ne o malý výkyv počasí. "S tou se musí všichni smířit a lesníci taky. Musí se jí přizpůsobit," dodala.

"Sázíme 60% listnáčů a 40% jehličnanů. Dřív to bylo dejme tomu obráceně," upozornil Skočdopole. Smrky totiž podle Jouklové odnášejí sucho nejhůře, protože to jsou mělce kořenící dřeviny. Listnaté stromy koření hlouběji.

Postupně by se mohlo stát, že jehličnany budou z českých lesů mizet. Musíme doufat, že se počasí umoudří a kromě tropů přijdou i deště. Jinak bychom za pár let mohli chodit do lesů sbírat místo hub tak maximálně ovoce.

Sucho, teplo, škůdci - tři faktory, které teď ničí lesy v Beskydech. V těžbě kůrovcového dřeva lesníci překonávají všechny rekordy, i tak nestíhají krajinu obnovovat. Pomoct by jim teď mohly listnaté stromy, které ale pohled na kopce úplně promění.

Změna klimatu v Česku je zřejmě nevyhnutelná. Sucho, které zažíváme několik posledních let, se letos projevilo velmi brzy - už nyní, v květnu. V řekách je nejméně vody za posledních sto let. Nedostatek vody je i v rybnících. Opakujeme chyby dávných civilizací, říká hydrolog Jan Pokorný.