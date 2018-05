Aktivita klíšťat je extrémní. Řádí i ve městech, varují hygienici

Dejte si pozor, aktivita klíšťat je extrémní, varují meteorologové a hygienici. Přisátí klíštěte hrozí i ve velkých městech, jako je Praha. Tam navíc hygienici v loňském roce zaznamenali rekordní výskyt klíšťové encefalitidy. Počet nákaz nebezpečnou klíšťovou encefalitidou v hlavním městě stoupá. V uplynulém roce zaznamenali hygienici rekordní počet případů. Klíšťovou encefalitidou se nakazilo 62 Pražanů. Lymeskou boreliózou se nakazilo 174 lidí. "Ostražitost je na místě," varují pražští hygienici. Aktivita klíšťat je totiž v těchto dnech nadprůměrná a od čtvrtka až do neděle meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu předpovídají, že bude na nejvyšším, tedy desátém, stupni. Pro Moravu platí varování před nejvyšší aktivitou klíšťat celý týden. Hygienici upozorňují, že tyto předpovědi jsou přesné. "V ověřovacím pokusu tento model dosáhl úspěšnosti 70 %," upozornili pražští hygienici. Klíšťata nakažená encefalitidou našli vloni pražští hygienici jen v Kunratickém lese. Bakterii borrelia způsobující boreliózu zaznamenali na více místech. "Záchyt nakaženého klíštěte automaticky neznamená, že by tam lidé měli přestat chodit. Ukazuje se však, že správná ochrana proti klíšťatům je i v Praze nutností. Je potřeba dbát na základní prevenci," vysvětluje šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.

"Základem je dodržování základních pravidel: mezi ně patří očkování proti klíšťové encefalitidě, vhodné oblečení, používání repelentu a v případě přisátí klíště jeho včasné odstranění," dodal šéf pražské hygieny.

V rámci prevence radí hygienici nepodcenit očkování proti encefalitidě. Třeba v Rakousku se očkovat nechá 80 % obyvatel, v Česku je to výrazně méně. Do lesa radí nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, ideálně světlými, aby na nich klíště bylo vidět, tomu totiž trvá i několik desítek minut, než si najde vhodné místečko a přisaje se. Po návratu z lesa by se lidé měli důkladně prohlédnout a případné klíště co nejdřív odstranit.