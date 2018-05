Horko, vlhký vzduch, hlavně na jihozápadě silné bouřky

¨

Před námi je letní horké počasí s teplotami nad 25°C, v nížinách budou teploty překračovat tropickou třicítku. Velmi teplý vzduch bude navíc vlhký, takže budou v odpoledních a večerních hodinách vznikat přeháňky a bouřky. Opět se setkáme s typickým denním chodem oblačnosti. Ráno skoro jasno, odpoledne přeháňky nebo bouřky vždy asi na 40 % území a na noc uklidňování situace a rozpad bouřek i oblačnosti. Na víkend by se mohl do střední Evropy dostat sušší vzduch od severovýchodu, pak by převládlo skoro jasno po celý den a srážky by se nevyskytovaly. Na upřesnění si počkáme. Bouřky v průběhu týdne bude dobré sledovat na meteorologickém radaru, který včas napoví, že se něco žene i k vám.

V úterý bude podobně, jako tomu bylo už v pondělí. Dopoledne polojasno. Odpoledne až oblačno, tentokrát zejména na západě republiky místy přeháňky a bouřky. Ojediněle silné. Teploty 27 až 31°C. Počasí bude velmi podobné také po všechny další dny až do pátku. Dopoledne skoro jasno, polojasno, odpoledne oblačno, místy přeháňky a bouřky, ojediněle silné. I nadále bude nejvíce bouřek v jihozápadní polovině republiky. Vydatné srážky z minulého týdny tam dodaly vlhkost, kterou nyní bouřky využijí ke své aktivitě. Teploty se budou nadále pohybovat mezi 27 až 31°C, jihozápad republiky bude kvůli bouřkám chladnější, zde bude asi 25°C.

Tropické teploty ještě na konci května naznačují další období teplotně hodně nad průměrem. Regiony, které nezasáhly v minulém týdnu vydatné srážky, nebo se jim nepodaří stát se obětí některých bouřek, budou velmi suché a vyprahlé. Na bouřky v týdnu pozor. Ojediněle budou dosti silné s přívalovými srážkami nebo krupobitím. Hlavním rizikem mohou být malé vodní toky, které se po přívalovém dešti snadno a rychle rozvodní. Bouřku může doprovodit i silný nárazovitý vítr.