Evakuace kvůli povodním. Bouřkám ještě není konec

Česko už několik dní trápí silné bouřky s přívalovým deštěm. Nejhorší situace byla v noci ve Středočeském kraji. Obec Zaječov na Berounsku vyhlásila nejvyšší stupeň povodňové aktivity a lidem byla doporučena evakuace. Nejvíce zasaženým místem, kde udeřily silné bouřky a přívalové deště, byla Brdská oblast ve Středočeském kraji. Před desátou hodinou večer obec Zaječov kvůli dvěma rozvodněným potokům nabídla obyvatelům, aby se evakuovali. "Přivalila se nám voda z Brd, přišla s Morovým potokem a z druhé strany z polí. V současné době se snažíme pomoct lidem, aby se jim nedostala voda do bytů. Jedna ulice je připravená, že by mohlo dojít k evakuaci," sdělila večer starostka obce Zaječov. Na výpadovce na Olešnou voda ucpala kanalizaci a nadzvedla chodník. Na pomoc musel přijet bagr. O moc lépe na tom nebyla ani vodní nádrž v Obecnici na Příbramsku. Tam byl také vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity.

Třetí stupeň hlásila i obec Trhové Dušníky, kde déšť rozvodnil řeku Litavku. Dobrovolní hasiči tam museli vybudovat několik provizorních stěn z pytlů naplněných pískem.

Bouřka se přehnala také přes Plzeňský a Jihočeský kraj. Na silnici v Českých Budějovicích, která je hlavním tahem na Prahu, uvízlo pod železničním mostem auto. Kvůli výpadku zabezpečovacího zařízení, protože do něj udeřil blesk, mělo několik vlaků až hodinová zpoždění.

Silné bouřky způsobily problémy třeba u Božetic na Písecku, kde se před 17. hodinou na silnici vyvalilo tolik bahna, že se tudy nedalo projet a dopravu začali řídit policisté.

I v pátek by bouřky měly podle meteorologů udeřit na západě a jihozápadě Čech a to už dopoledne. Později se mají přesouvat přes Vysočinu a na Moravu. Výstraha před silnými bouřkami aktuálně platí pro kraje Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Jihomoravský a Vysočinu - a to až do 23.hodiny.

Od víkendu by už mělo být jasno až polojasno s teplotami okolo 25 stupňů. Přeháňky a bouřky by se měly objevovat už jen velmi ojediněle. V příštím týdnu pak mohou teploty šplhat až k tropické třicítce.