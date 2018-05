Čekejme příjemně teplé počasí, odpoledne místy přeháňky a bouřky

Deštivější období je u konce, už víkend se postupně vylepšoval, hlavně v neděli. V sobotu ještě zasáhly asi třetinu území bouřky a déšť. Před námi je vyrovnané počasí co do teplot. Na obloze to bude postupně divočejší, protože se dostane do hry typický denní chod oblačnosti. Ráno a dopoledne skoro jasno, postupně odpoledne nárůst kupovité oblačnosti, místy přeháňka nebo bouřka a večer už zase uklidňování situace a vyjasňování na noc. Nížiny se mohou těšit na teploty lehce nad 25°C, zbytek území od 300 m n. m. zůstane naopak lehce pod hranicí letní pětadvacítky. I přes srážky na většině území z minulého týdne zůstávají některé lokality suché, lokální srážky v tomto týdnu situaci moc nepomohou. Celkově ale v republice sucho trochu polevilo.

V úterý bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno. Místy přeháňky a bouřky, častěji na východě, v Čechách spíše jen ojediněle. Teploty 22 až 26°C. Scénář s dopoledním polojasnem a odpoledními přeháňkami a bouřkami asi na 40 % území platí pro všechny následující dny až do víkendu. Také teploty budou v průběhu týdne velmi vyrovnané mezi 21 a 26°C. Na severovýchodě může být přechodně jen 19°C. Pokud by se ukázalo, že promluví do počasí změna, budeme informovat. Počítejte, že během bouřek může přechodně zesílit vítr, ojediněle se objevit krupobití nebo přívalové srážky. Riziko není vysoké, ale k bouřkám to patří.

Alergická zátěž byla díky srážkám v uplynulém období nižší, nyní může lehce posílit, nejagresivnější jarní alergeny už ale máme za sebou. Hlavním alergenem pro následující dny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Sezona trav bude v nižších polohách na svém prvním letošním vrcholu. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl dubu, ořešáku a jírovce. S obavami také sledujeme vývoj sucha, o kterém budeme pravidelně informovat. Největší sucho je nyní na západě republiky, dále podél Lužnice, dotčeny jsou i střední Čechy a Ostravsko.