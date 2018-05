Předpověď počasí: Letní teploty v Česku zůstanou, někde však hrozí bouřky.

Na území Česka bude celý týden panovat letní počasí s teplotami kolem 25 °C. Už během úterý se však v některých částech republiky zatáhne, hlavně na Moravě meteorologové varují před deštěm a bouřkami. Rozsáhlá studená fronta se však Česku vyhne a užijeme si tak teplý týden.

Po teplém víkendu si letních teplot užijeme i nadále. Pondělní ráno bylo sice poměrně chladné, ale během dne se počasí zlepší a teplota vyšplhá až ke 24 °C. Podobných denních teplot si pak užijeme v průběhu celého týdne, tvrdí ČHMÚ.

Dešťové přeháňky se Česku však nevyhnou. Už v úterý dorazí na Moravu a do Slezska, kde mohou být místy vydatné. Ty se postupně přesunou na celé naše území, kde podle meteorologů vydrží až do neděle. Na teplotu to však mít vliv nebude, během celého týdne se dočkáme až 25 °C.





Týdenní předpověď počasí:

Pondělí

Začátkem pracovního týdne bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají na 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C. V Jeseníkách a Beskydech bude kolem 12 °C.