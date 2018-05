Konečně zalito, víkend se vybere a bude teplý

Velká část republiky dostala vláhu. Nejprve formou přeháněk a bouřek od pondělí do středy, pak se přidal ve čtvrtek i trvalý déšť od severu hned ráno. Srážkové úhrny za tyto dny byly 10-25-40 mm podle stanoviště. Pokud někde nepršelo vůbec, tak doufáme, že je to jen minimum území. Srážkový deficit a sucho tyhle srážky nemají šanci vyřešit, protože je moc velký a dlouhodobý. Vrchní vrstva půdy ale dostala vláhu, která bude schopna uspokojit vegetaci na nějaké týdny dopředu. Bude důležité, jak se bude vyvíjet počasí nadále. Pokud měříte srážky, můžete nám do komentářů na Facebooku napsat, kolik jste od pondělí naměřili a kde. O víkendu vyskočí teploty směrem nahoru a hlavně neděli už doplní hezké počasí. Hlavně v sobotu bude nad naším územím hodně vlhkosti a vzniknou místy přeháňky a bouřky.

Popořadě. Už pátek bude oproti deštivému čtvrtku teplejší. Konkrétně se teploty dostanou na 18 až 22°C. Na obloze bude polojasno, odpoledne oblačno, asi tak na třetině území se může objevit přeháňka nebo bouřka. V sobotu bude velmi podobné počasí, dopoledne spíše menší oblačnost, ale odpoledne kupovitá oblaka, tentokrát už místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teplota stejná jako v pátek. V neděli už se udrží skoro jasno nebo polojasno po většinu dne. Odpoledne jen výjimečně přeháňka nebo bouřka, zejména na horách. Teplota lehounce stoupne na 19 až 23°C. Víkend tak bude docela pěkný.

Podobné počasí je očekáváno i v novém týdnu. Odpoledne se vždy objeví nějaké přeháňky nebo bouřky. Teploty ještě zřejmě stoupnou na 20 až 25°C. Průměrné a docela pěkné počasí druhé poloviny května. Kolem příštího čtvrtka už to vypadá na vzestup teplot někam mezi 24 až 29°C. Zřejmě přijde klidný začátek léta. Snad jej doplní i nutné srážky, které budou alespoň částečně bojovat s nebezpečným suchem.