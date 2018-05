Vláha! Tlaková níže přinese na většinu území déšť

Až dosud jsme se museli spoléhat na lokální bouřky a přeháňky, pokud jsme očekávali vodu. A ty se neobjevily všude. Nyní přichází dobrá naděje na příděl vody pro většinu republiky. Na tlakové níži, která bude mít svůj střed zřejmě v severním Rakousku, přijdou přechodně i trvalé srážky. Nejvydatnější budou na jihu území, postupně se nějaký přísun vody dostane na většinu území. Původně vypadal na modelech objem srážek velkoryse, nyní je patrné, že bude menší. I tak se bude jednat snad o první možnost trvalých srážek v tomto roce. Po zadní straně tlakové níže se potom ochladí a budou se objevovat četné přeháňky, což se také počítá. Určitě se ale bohužel najdou místa, kde zaprší málo. Ochlazení bude mít delší charakter a nad 20°C by se měly teploty vyhoupnout až kolem neděle.

V úterý bude oblačno, postupně od jihu až jihovýchodu zataženo, místy déšť, přechodně trvalý. Objeví se i přeháňky, ojediněle bouřky. Srážky se během dne přetočí z Moravy do Čech. Teploty vlivem srážek citelně klesnou oproti pondělí na 14 až 18°C. V Čechách bude zpočátku až 20°C. Ve středu navážou přeháňky na většině území při oblačnu až skoro zataženu. Teploty se ustálí na 15 až 19°C. Také ve čtvrtek bude velká oblačnost, oblačno, zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Teploty 16 až 20°C. V dalších dnech vydrží přeháňky, teploty se začnou pomalu zvyšovat přes víkend. Vypadá to jako chladno, ale tak nějak by mělo probíhat typické počasí v květnu. Zvykli jsme si na silně nadprůměrné teploty v průběhu celého roku.

Úhrny srážek za následující dny by mohly dosáhnout 10 – 30 mm, místy od vyšších poloh i více. Nejvíce vody čeká na Šumavu, hranici s Rakouskem a oblast Bílých Karpat a Javorníků. Chladnější počasí také přechodně sníží výpar. Čeká nás tak jediný týden, kdy se sucho nebude prohlubovat, naopak by se mohlo zmírnit.