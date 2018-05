O víkendu vyskočí teploty nahoru, pak se pozvolna ochladí

Čtvrtek přinesl bouřky a přeháňky na většinu území. Nadále jsou místa, kterým se bouřky a srážky vyhnuly, většina republiky ale už nějakou vláhu dostala. Nestačí to, ale musíme být vděčni za cokoliv. Nyní je před námi další vydařený víkend, v neděli bude vrcholit příliv teplého vzduchu. Páteční ochlazení bylo jen krátkodobé. V sobotu i neděli se mohou objevit místy přeháňky nebo bouřky v odpoledních hodinách. Jinak bude ale velmi pěkně a teplo. Původně se očekávala na nedělní večer studená fronta, ta ale zaspala směrem na západ, a ochlazení se tak projeví spíše postupně v dalších dnech. Na začátku nového týdne to vypadá na spoustu přeháněk, ojediněle bouřek. Snad tedy bude pršet co nejvíce, a sucho trošku poleví.

V sobotu bude skoro jasno, postupně během dne nárůst kupovité oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Teploty stihnou vyskočit na 22 až 26°C. V neděli bude podobné počasí, snad jen přeháněk a bouřek bude odpoledne méně. Teploty by mohly být ještě vyšší, konkrétně 23 až 27°C. V pondělí bude oblačno, místy přeháňky. Teploty klesnou na přibližně 19 až 23°C. V úterý bude také oblačno a místy se přidají přeháňky nebo déšť. Teplota už bude 17 až 21°C. Ve výhledu na další dny je nadále spíše chladno s teplotami 16 až 21°C a dostatkem srážek. Deficit v půdě je tak vysoký, že se sucho bude mírnit jen pozvolna.

Bouřky ve čtvrtek přinesly četná krupobití na naše území. Nejvíce bouřilo na Vysočině , jižní Moravě, pod Krkonošemi a Orlickými horami, dále v Jeseníkách a Ostravě. Výjimkou nebyly bouřky, při kterých spadlo 30 až 50 mm vody. Bohužel, mnoho míst proto nevidělo opět ani kapku. Například suchem utrápené Beskydy, ty ale potěšil alespoň bouřkový pátek. Situaci budeme nadále sledovat. Jak to vypadalo během bouřek přesně u vás, můžete komentovat pod příspěvkem na Facebooku