Před námi je stabilní počasí s teplotami nad 20°C a suchem

Víkend nabídne ideální podmínky pro výlety, zahrádky, posezení s přáteli nebo rodinou. Modely zvažovaly, že se dostane do Česka horký vzduch z Balkánu. Frontální rozhraní však nakonec dostalo do naší kotliny příjemný vzduch kolem 20°C a ten vydrží jak o víkendu, tak v příštím týdnu. To se už ale teploty začnou lehce zvedat k 25°C a ojediněle se přidají odpolední přeháňky a bouřky. Srážek bude prozatím minimum a počasí bude jako malované. Víkend si užijeme. Bouřky zalily mnoho oblastí vodou, je jí ale málo a ne na všechna místa republiky se dostalo. S ohledem na skoro nulové srážky ve výhledu před námi bude sílit sucho. Zřejmě bude klimatickým problémem číslo jedna v letošním roce.

V neděli bude jasno, skoro jasno. Teploty 20 až 24°C. Víkendové počasí doprovodí severovýchodní vítr, místy čerstvý. Větrno je stále více doménou naší země. V pondělí bude nadále jasno až skoro jasno, opět s teplotami 21 až 25°C. I v úterý bude slunečno, skoro jasno, na východě ojediněle přeháňky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Teploty 22 až 26°C. Ve středu bude stejně jako v úterý, slunečno, jen ojediněle přeháňky. Teploty 23 až 27°C. Počasí krásné. Akorát bez vláhy bohužel.

Bouřky, které zasáhly naši zemi ve středu a čtvrtek, byly místy dost silné. Ve středu na Vysočině a ve čtvrtek v Moravskoslezském kraji a na Třeboňsku páchaly škody. V Ostravě padaly kroupy o velikosti 4 cm, a to je hodně, obzvláště na začátku května. Přívalové srážky z bouřek nejsou vhodné jako půdní vláha, protože rychle odtékají z povrchu pryč a proschlá půda je není schopná vsakovat. Velká část vody tak mizí v rychlém odtoku potoky a řekami. Smysluplné trvalé zahradnické srážky nejsou ve výhledu vůbec očekávány. Další přeháňky a bouřky by se mohly objevit nejdříve v úterý, naše země tak bude vysychat dál. Stavy spodních vod jsou žalostné.