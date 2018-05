Na Havaji vybuchla sopka. Láva teče i do obydlených oblastí, probíhá evakuace.

Po několika zemětřeseních se zřítila jedna z vnitřních částí havajské sopky Kilauea, která patří mezi nejaktivnější vulkány světa. Láva začala téct přímo do obydlené oblasti. Úřady nařídily okamžitou evakuaci.

Erupce havajské sopky Kilauea hrozila už od začátku týdne. Oblastí otřáslo několik zemětřesení a sopečná aktivita se začala zvyšovat. Jen za posledních čtyřiadvacet hodin pak zaznamenali seismologové 250 otřesů. Ten nejsilnější - o síle pěti stupňů - zavinil, že láva začala ohrožovat obydlené oblasti.

Fontány lávy stoupají do výšky padesáti metrů a jsou vidět na kilometry daleko. Žhnoucí láva dotekla až do obydlené oblasti a ohrožuje obyvatele Leilani Estates. Ti jsou zděšení. "Můj soused přiběhl a křičel, co je to za hrozný zvuk! Nikdy nic takového neslyšel a to už tu žije přes 40 let," řekl novinářům jeden z evakuovaných.