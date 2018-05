Výhled na první dekádu května: nelítostné sucho a teploty nad 20°C

V těchto dnech rozděluje frontální rozhraní naši republiku na chladnější západ a velmi teplý východ. Rozdíl mezi západními Čechami a jižní Moravu v odpoledních teplotách je až 10°C. Na rozhraní se objevily ve středu a objeví se i ve čtvrtek bouřky a přeháňky. Ojediněle silné. V dalších dnech bude otázkou, jestli zvítězí chladnější proudění od severozápadu, nebo nás více rozpálí Balkán od jihovýchodu. Původně to vypadalo na výhru Balkánu a velmi vysoké teploty o nadcházejícím víkendu. Modely trochu změnily prognózu a vypadá to na setrvání příjemných teplot lehce nad 20°C ve střední Evropě. Bohužel kromě středečních a čtvrtečních bouřek to vypadá na pokračování srážkové mizérie. Sucho je v Česku velmi silné a výhled je nepříznivý.

Ve čtvrtek bude polojasno, během dne až oblačno, místy přeháňky a bouřky, zejména na Vysočině, Šumavě a Moravě. Teploty budou velmi rozdílné. Na západě republiky bude jen kolem 16°C, na jižní Moravě může být až 27°C. Značný rozdíl v teplotách dodá bouřkám velkou energii a mohou být ojediněle silné s kroupami, přívalovými srážkami a silným větrem. V pátek bude oblačno, místy ještě déšť nebo přeháňky, zejména na východě ojediněle bouřky. Teploty se už lehce sjednotí od 16°C na západě Čech po 23°C na jihu Moravy. V sobotu se počasí vybere, bude polojasno, skoro jasno, zřejmě jen na jihu ojediněle přeháňky. Teploty 20 až 24°C.

V neděli i dalších dnech to vypadá na polojasnou až jasnou oblohu a teploty mezi 21 až 26°C. Srážky se téměř nedostaví. Česko stojí na prahu dalšího suchého roku, který může napáchat velké škody na plodinách i dřevinách. Pokud máte možnost zachytávat dešťovou vodu, využijte každou přeháňku nebo bouřku, abyste vodu mohli použít k zalévání zahrádky a dalším účelům. Vládnoucí aparát nečiní žádné kroky pro boj s možným suchem v létě. A podle toho možná situace dopadne.