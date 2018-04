Frontální rozhraní přinese proměnlivé počasí, na konci týdne mohou přijít velmi vysoké teploty

Česká republika bude v následujících dnech dělicí čarou mezi studenějším vzduchem na severozápadě a poměrně horkým na jihovýchodě. Bude to poznat na rozdílech v teplotách mezi západem a východem země. Na Moravě bude většinou teplo s teplotami vysoko nad 20°C. Západ Čech bude chladnější, tam bude nejčastěji kolem 15°C. V průběhu týdne zřejmě zvítězí horké jihovýchodní proudění a do Česka by se mohly dostat velmi vysoké teploty s Balkánu. Denní maxima 25 až 29°C by nebyla výjimkou a mnohde by byla překročena tropická třicítka. Je opravdu varující, jak se klima střední Evropy mění na vyprahlou step. Srážky se objevit mají, budou ale lokálního charakteru, čili přeháňky a bouřky. Vláha se moc konat nebude. Sucho prudce sílí.

V úterý na státní svátek bude polojasno až oblačno, spíše ojediněle déšť nebo přeháňky. Teploty 17 až 21°C, na jihovýchodě klidně až 25°C. Ve středu bude polojasno, odpoledne oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty budou stoupat od západu republiky, kde bude kolem 15°C, směrem na východ až k 25°C na jižní Moravě. Ve čtvrtek to bude podobné. Místy přeháňky nebo bouřky a velký rozdíl v teplotách. Západ kolem 16°C, východ a jižní Morava až 26°C. Od pátku by se mohl dostat velmi teplý vzduch od východu i do Čech a na celém území by začaly stoupat odpolední teploty na 25 až 29°C. Počkáme si na upřesnění horkého výhledu.

Začíná být nejvyšší čas řešit situaci se suchem. Vodní nádrž Vranov na Znojemsku vysychá, borovice na mnoha místech schnou a smrky napadá kůrovec vlivem sucha a tepla. Zrovna v pondělí byla vydána nová mapa projektu Intersucho.cz, který poctivě na vědeckém základu monitoruje stav sucha na našem území. Alarmující je situace v Třeboňské pánvi a na česko-polském pohraničí v Ostravské pánvi i na Jesenicku.