Velmi teplý víkend, ochlazení v pondělí

Pokud máte na víkend zase spoustu plánů, akcí, výletů, tak nezbývá než dodat, že se vydaří. Odpoledne sice může sprchnout na ojedinělé přeháňce nebo bouřce, hlavně ale bude teplo. V sobotu bude kolem 23°C, v neděli i kolem 25°C. Po víkendu se zřejmě ochladí a začne počasí jako na houpačce. Střední Evropa se stane místem, které od sebe bude dělit studený vzduch na severozápadě a velmi teplý na jihovýchodě. Takové teplotní rozhraní je dost nevyzpytatelné. V průměru to vypadá, že většinou se nad námi usadí ten teplejší vzduch. Důležitou informací je, že logicky budou studenější západní Čechy. Vše si ale upřesníme. Nejprve ke krásnému víkendu.

V pátek se začne zlepšovat počasí, bude polojasno, maximálně oblačno. Srážky už se většinou nevyskytnou. Kaňkou na kráse budou opravdu nízké ranní teploty s přízemními mrazíky. Odpoledne teplota vystoupá na 14 až 18°C, na jihozápadě už bude i 20°C. V sobotu bude polojasno, odpoledne a navečer ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teplota vyskočí na 21 až 25°C. Neděle bude na obloze velmi podobná. Polojasno, ojediněle přeháňky a bouřky, hlavně odpoledne a večer. Někde se může objevit přeháňka nebo bouřka i v noci na neděli. Horká neděle dopřeje teploty 23 až 27°C. Skutečně velmi vysoké teploty na duben. Copak se asi bude dít v červenci…

V pondělí by se mělo na studené frontě citelně ochladit přibližně na 15 až 19°C, ale to si upřesníme v dalších přehledech. Další dny nemá smysl předpovídat, protože pokud se nad námi usadí teplotní rozhraní, bude si dělat, co chce, a předpovědi bude lepší vydávat na jeden dva dny dopředu. Obecně to vypadá, že většinou na našem území bude teplý vzduch s teplotami mezi 21 a 25°C. Chladnější bude západ Čech, tam by bylo kolem 17°C. Sílí sucho a situace není vůbec dobrá. Ještě nezačal květen a místy už se objevuje silné sucho, které bude mít tendenci rychle přejít do extrémního. Každé srážky vítejme s otevřenou náručí.