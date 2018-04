Ve čtvrtek výrazné ochlazení, o víkendu ale zase přes 20°C

V pondělí přešla přes naše území studená fronta, která na mnoho míst přinesla přeháňky a bouřky. Někde ale prakticky nespadla kapka. Před další studenou frontou, která přinese do střední Evropy poměrně citelné ochlazení, bude vrcholit příliv teplejšího vzduchu ve středu. To nejsou vyloučeny teploty až 27°C na jižní Moravě a kolem 23°C v nížinách Čech. Pád teplot ve čtvrtek bude přibližně o 9°C, což je celkem dost. Hned v pátek se ale počasí začne zlepšovat a teplota stoupat. Víkend by potom mohl být opět velmi teplý s teplotami 20 až 26°C. Vypadá to, že by se přidala i kupovitá oblačnost a místy přeháňky nebo bouřky, zejména odpoledne.

Ve středu bude polojasno, od severu až severovýchodu postupně oblačno až skoro zataženo. Na severozápadě postupně místy přeháňky, proto tam bude o něco chladněji. Teplota 22 až 26°C, na jižní Moravě ještě možná o stupínek nebo dva více. Ve čtvrtek bude oblačno, místy přeháňky, zejména na jihovýchodě. Přechodně i občasný déšť. Teploty spadnou na 13 až 17°C. Na jižní Moravě může být až 19°C. V pátek se vyjasní, bude skoro jasno, polojasno, teploty prozatím lehounce stoupnou na 15 až 19°C. Ráno bohužel kvůli vyjasnění přízemní mrazíky. Pozor také na mlhy, které budou místy podél vodních toků a v údolích obecně.

V sobotu i neděli by mělo být dopoledne zpočátku skoro jasno, během dne nárůst kupovité oblačnosti, odpoledne místy přeháňky a bouřky. V sobotu lze předběžně počítat s teplotami 20 až 24°C a v neděli dokonce 22 až 26°C. Počasí tak bude s výjimkou čtvrtka a pátečního rána nadále docela teplé. Výhled na začátek května nemá příliš smysl, vypadá to spíše orientačně na přetlačování teplejšího proudění a studených front. Oproti velmi teplé druhé polovině dubna by se celkově mohlo jednat o slabé ochlazení. Teploty jsou hrubě očekávány mezi 15 a 21°C.