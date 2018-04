Vlivem rozsáhlé tlakové výše bude slunečno a až 25°C

Víceméně letní počasí v dubnu? Ano, odpolední teploty v nížinách mohou nyní dosahovat letních 25°C. Rána jsou vlivem minimální oblačnosti chladná, odpoledne nás ale čekají rekordně vysoké teploty. K tomu skoro ani mráček beze srážek. Podle stávajících výstupů modelů by první srážky mohly dorazit až v pondělí odpoledne. Nepříjemnou otázkou je, jaká vedra potom mohou být v létě, když duben přinese do nížin běžně 24°C. Velmi rychle bude vysychat půda, která již nyní není příliš zásobena vodou mimo horské polohy. Pokud máte velké plány na víkend, tak vás potěší velmi teplé slunečné počasí. Ojedinělé přeháňky nebo bouřky by se mohly vyskytnout jen na horách.

Ve čtvrtek bude většinou jasno. Velmi jednoduchá předpověď. Teploty 21 až 25°C. V pátek bude jasno, přechodně může být i polojasno. Teploty 21 až 25°C. V sobotu bude skoro jasno. Na severu ojediněle přeháňky, hlavně v okolí hor. Teploty opět 21 až 25°C. V neděli potom bude polojasno, ojedinělé přeháňky nebo bouřky by se tentokrát mohly objevit na Šumavě. Teploty lehounce klesnou na 19 až 23°C. Po všechna rána pozor na náhlé slabé mlhy v údolích a u vodních ploch nebo toků. V dalších dnech by se potom do střední Evropy dostalo více přeháněk a bouřek od západu. Teploty by ale nějak výrazně klesat neměly. Očekávají se v rozmezí 18 až 22°C.

Studený vzduch při zemi i ve výšce opustil Evropu, zůstává jen v severní Skandinávii a severním Rusku. Teploty i průběh počasí naznačují, že i letošní rok bude zřejmě výrazně teplotně nadprůměrný. Sucho útočí ve velkém na naši republiku. Nejhorší situace je aktuálně v Třeboňské pánvi a také v Beskydech od Vsetínska až po Třinecko. Ostrovy sucha jsou dále na severozápadní Vysočině, v Pardubickém i Královéhradeckém kraji a středních Čechách.