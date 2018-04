Po deštivém pondělí bude teplý a naprosto slunečný týden

Pondělí přineslo na většinu území déšť, který je v době jara vítaný. Nový týden ale jinak bude slunečný a nadále dost teplý. Teploty v nížinách budou odpoledne překračovat 20°C. Na srážky to nevypadá prakticky ani jediný den. Tradiční aprílové počasí se tak mění v posledních letech na jakési předléto, které přišlo celkem rychle po posledních tuhých mrazech. Nejnáročnější část roku prožívají pyloví alergici. Bleskově dozrála bříza a vyprazdňuje své květy ve velkém. Suché slunečné počasí přinese vysoké koncentrace pylu v ovzduší. Další tradiční jarní riziko představuje zvyšující se aktivita klíšťat. Podívejme se na předpověď počasí na další dny.

V úterý budou ustávat poslední přeháňky nebo déšť a bude postupně polojasno až oblačno. Teploty 17 až 21°C. Ve středu už bude polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 18 až 22°C. Ve čtvrtek může být ještě méně oblačnost, jasno, skoro jasno, teploty 19 až 23°C. V pátek, sobotu i neděli se nadále očekává jasno, skoro jasno, maximálně polojasno, nadále beze srážek. Teploty stále 19 až 23°C. Ranní teploty v průběhu týdne budou díky minimální oblačnosti spíše nižší, nejčastěji v rozmezí 9 až 4°C, v údolích klidně jen 2°C. Předpověď je tedy velmi jednoduchá, díky vysokému tlaku vzduchu bude slunečno a teplo, a to velmi stabilně.

Nedávno se objevily závěry jednoho z mnoha výzkumů prováděných v souvislosti s Golfským proudem. Podle nich proudění zpomaluje. Vědci jsou s výroky, co to bude pro Evropu znamenat, opatrní. Z logického principu Golfského proudu, který přináší do Evropy teplý vzduch z oceánu, vyplývá, že by situace paradoxně mohla v době globálního oteplování Evropě pomoci spíše ke stagnaci teplot. Jenže, zpomalení proudění z oceánu může posílit horké suché proudění z velkého euroasijského kontinentu. To by znamenalo katastrofická sucha, v létě vyšší teploty, v zimě naopak více holomrazů. Kde se bude skrývat pravda, poznáme my a naši potomci velmi rychle. Síla sucha posledních let ovšem naznačuje spíše druhý horší scénář.

