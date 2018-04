Ve čtvrtek a pátek více přeháněk a bouřek, víkend se vybere a bude nádherný

Na našem území panuje ryzí jaro, dokonce s nadprůměrnými teplotami. Nyní přibude oblačnost a díky vysokým teplotám se dočkáme přeháněk a bouřek z kupovité oblačnosti. O víkendu by se ale mělo vyjasnit a teploty vyletět znovu vysoko, hlavně v neděli. Východní polovinu země trápí výrazný jihovýchodní vítr, který bude nejsilnější ve čtvrtek. To se dostane i více směrem na západ napříč republikou. Výhled na další týden naznačuje pokračování teplého počasí. Měly by se objevit ojediněle přeháňky a bouřky v odpoledních hodinách. Ze zimy jsme přešli rovnou do „léta“. Na několika málo místech už teplota stoupla nad 25°C, a dny se tak mohly oficiálně označit za letní. Problémem číslo jedna kromě větru bude nadále sucho, které je varující. Ještě nejsme zdaleka v létě a srážky víceméně zmizely z našeho území.

Čtvrteční a páteční přeháňky a bouřky budou mít dosti lokální charakter, takže situaci moc nezlepší. Ve čtvrtek bude skoro jasno, odpoledne a večer od jihu skoro zataženo, místy přeháňky a bouřky. Hlavně se očekávají na Vysočině a jižní Moravě, postupně se rozšíří směrem na sever. Teploty budou na 12. duben rekordně vysoké 20 až 24°C. V pátek se přeháňky a bouřky dostanou na větší část území, k tomu bude oblačno až skoro zataženo. Teploty klesnou na 16 až 20°C. V sobotu se počasí rychle vybere na polojasno, ojediněle doznívající přeháňky. Teploty 18 až 22°C. V neděli bude skoro jasno, večer možná přibývání první oblačnosti od jihozápadu. Teploty vysokých 20 až 24°C.

V dalším týdnu by měla převládat spíše malá oblačnost, teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22°C. S lepší předpovědí na další týden bude lepší počkat. Víkend před námi by se každopádně měl hodně povést. Čtvrteční vítr by měl být ale opravdu silný a jihovýchodní návětrné svahy si „užijí“. Proschlá vegetace se může lámat včetně celých stromů. Na střední Moravě popadalo v posledních dnech poměrně dost stromů.