Po slunečném začátku týdne bude přibývat oblačnosti i srážek, ale teplo zůstane i nadále

Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše, po její zadní straně k nám proudí teplejší vzduch od jihu až jihovýchodu. V dalších dnech začne počasí u nás ovlivňovat brázda nižšího tlaku, po její přední straně k nám bude pokračovat příliv teplejšího vzduchu. V závěru týdne nás bude nejprve ovlivňovat frontální rozhraní, o víkendu by měla počasí ve střední Evropě začít ovlivňovat tlaková výše nad severovýchodní Evropou.

Dnes bude jasno nebo skoro jasno, jen přechodně zvětšená oblačnost, zpočátku v Čechách ještě ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy.

Nejvyšší denní teploty 18 až 22°C, na východě až 24°C, v Čechách při oblačnosti jen kolem 16°C.

V 1000 m n.m. kolem 15°C, na Šumavě až kolem 18°C.

Vítr slabý proměnlivý, postupně východní nebo jihovýchodní do 4 m/s, ve východní polovině území mírný jižní nebo jihovýchodní 3-7 m/s, místy v nárazech až kolem 15 m/s, na horách až kolem 20 m/s.

V noci bude jasno až polojasno, postupně přechodně i oblačno, ale jen ojediněle možnost slabé přeháňky.

Nejnižší noční teploty 11 až 7°C, při větru nebo oblačnosti kolem 12°C.

Vítr slabý proměnlivý do 4 m/s, ve východní polovině území mírný jižní nebo jihovýchodní 2-7 m/s, místy v nárazech až kolem 15 m/s.





V úterý bude polojasno až oblačno, zpočátku místy ještě skoro jasno, během dne ojediněle přeháňky, na východě a později i na jihozápadě četnější a ojediněle i bouřky.

Nejvyšší denní teploty 16 až 20°C.

V 1000 m n.m. kolem 12°C.

Vítr mírný jihovýchodní 3-7 m/s, místy s nárazy až kolem 15 m/s, bude později slábnout.

Ve středu bude polojasno až oblačno, zpočátku místy přeháňky, postupně ubývání srážek. Přechodně až skoro jasno.

Nejnižší noční teploty 11 až 7°C, při zmenšené oblačnosti a utišení větru až 5°C.

Nejvyšší denní teploty 17 až 21°C.

Vítr slabý až mírný východní až jihovýchodní 2-7 m/s.

Výhled od čtvrtka do neděle : převládat by mělo polojasno až oblačno, během dne místy přeháňky nebo bouřky, v pátek srážky četnější, od soboty by jich mělo ubývat a vyskytovat by se měly pouze ojediněle.

Nejnižší noční teploty 12 až 7°C, při zmenšené oblačnosti až 5°C.

Nejvyšší denní teploty zpočátku 19 až 24°C, v pátek přechodně chladněji, od soboty 17 až 22°C.