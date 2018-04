Čtvrtek a pátek mírně chladnější, od soboty návrat vysokých teplot, které vydrží

Jaro je tady konečně v plné síle. Jak jsme předesílali v pondělí, čtvrtek a pátek budou přechodně chladnější. Nejedná se o žádný návrat zimy, jen teploty spadnou asi o 6°C po přechodném studeném proudění ve výšce. To se ale rychle posune dál na východ a vrátí se vysoké teploty jak ve výšce, tak u země. Na modelech vypadají vysoké teploty od soboty velmi stabilně a prozatím se nepočítá, že by je mělo něco výrazně narušit. Vyšší tlak vzduchu a jižní proudění se postarají o slunečné teplé počasí.

Vadou na kráse je počínající sucho hned od brzkého jara, které opět nevěští nic dobrého. Víte, že například na Znojemsku muselo a musí být vykáceno značné množství borovic, protože zkrátka a jistě loni uschly? A situace se může snadno opakovat. Největší sucho začíná být v Třeboňské pánvi, na Havlíčkobrodsku a Svitavsku. Sněhu bylo opět málo a na stavu podzemních vod to bude poznat.

Podívejme se na předpověď na následující dny. Ve čtvrtek bude oblačno až skoro zataženo, místy slabý déšť nebo přeháňky, výjimečně bouřka. Teploty 12 až 16°C. V pátek vyvrcholí krátké ochlazení, když bude jen 10 až 14°C při polojasnu až oblačnu. Na východě místy déšť nebo přeháňky. V sobotu se vyjasní. Na východě může být ještě oblačno. Teploty povyskočí na 15 až 19°C. V neděli by mělo být jasno až polojasno a teploty opět popolezou na 17 až 21°C. Víkend by tedy měl být velmi vydařený.

Další dny už jsou příliš daleko, ale mělo by vydržet teplé počasí. Od západu přibude oblačnosti a přeháněk. Rána už budou teplejší s výjimkou pátku a soboty. To se projeví ochlazení a ranní minima klesnou k nule. V údolích i pod ni. Většinou bude větrno. Během ochlazení ze západních směrů, jinak naopak převládne jihovýchodní proudění. To přináší největší vítr na jižní Moravu a Vysočinu.