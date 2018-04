Před námi je stabilní teplé počasí, odpoledne bude kolem 17°C

Po velmi dlouhé době někdy od října mohou teplomilové jásat. Přichází výrazné oteplení od jihu, které do střední Evropy přinese teploty v rozmezí 15 až 20°C. Kolem čtvrtka se zřejmě vlivem fronty na chvilku ochladí, vysoké teploty by se ale měly od soboty vrátit. Jaro propukne v plné síle. Poprvé se také definitivně zbavíme ranních mrazů, hlavně od noci na středu. Počasí s vyšším tlakem vzduchu doprovodí slunečná obloha beze srážek. To je jedinou kaňkou, že srážek bude zřejmě od jara opět málo. Pylová sezóna propukne naplno, do ovzduší se postupně v dubnu dostane pyl břízy. Jelikož bude převládat teplé slunečné počasí s větrem, lze očekávat maximum pylu v ovzduší. Ideální období na přezutí pneumatik už je tady, vyšlo hezky souběžně s legislativou. Studené vpády, které mohou ovlivňovat počasí až do května, prozatím na modelech nejsou. Ochladí se krátce na dva dny jen v avizovaný čtvrtek.

Jižní Morava a Vysočina se musí při této situaci připravit na tradiční jihovýchodní vítr, který vzniká zrychleným prouděním mezi Alpami a Karpaty. Jednotlivé dny před námi vypadají takto. V úterý bude polojasno až oblačno, na severu ojediněle déšť. Teploty rychle vyskočí na 14 až 18°C. Západ republiky se může dočkat i dvacítky. Ve středu bude polojasno až skoro jasno, na západě se mohou objevit odpoledně a večer přeháňky při přechodném oblačnu. Teploty 16 až 20°C. Ve čtvrtek by měla úřadovat fronta, ochladí se proto na 11 až 15°C a obloha bude skoro zatažená. Místy déšť nebo přeháňky. V pátek by měl být ještě vliv ochlazení patrný a teploty budou 12 až 16°C. Na víkend by se ale mělo opět oteplit k 20°C.

Teploty v Arktidě u severního pólu byly letos v zimě s náskokem nejvyšší v historii. Celoroční ledový zámrz tak bude letos v létě opět nebezpečně rychle mizet. Očekává se, že brzy zmizí ze Severního ledového oceánu úplně. Otázkou bude, jaký vliv na počasí nejen v Evropě může nová skutečnost kolem pólu mít.