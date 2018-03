Zkáza čínské stanice se blíží. Část ohnivých koulí dopadne až na zem

Čínská vesmírná stanice se velmi brzy zřítí na Zemi, Evropská vesmírná agentura upřesnila, že by měla do atmosféry vstoupit mezi sobotním polednem a nedělním brzkým odpolednem. Velká většina stanice by měla shořet v atmosféře, lidé se tak připravují na úžasnou nebeskou podívanou.

Astronomové se ještě na poslední chvíli snaží svými teleskopy a fotoaparáty zachytit čínskou vesmírnou stanici, protože se velmi rychle blíží její očekávaný konec, neboť je stanice již dva roky mimo kontrolu a pomalu ji přitahuje Země.

Otázkou tedy zůstává, kdy a kam přesně čínská stanice Tiangong (Nebeský palác) spadne. To se dá jen velmi těžko spočítat, neboť při průletu atmosférou vzniká celá řada proměnných. Současnou polohu stanice lze sledovat na portálu Heavens-above.com.

Velká část stanice by měla shořet v atmosféře, některé části by ale mohly dopadnout na povrch Země.

Vzhledem ke sklonu dráhy je Česká republika mimo nebezpečí, teoreticky jsou ohrožené oblasti jižní Evropy, Asie, Afriky, Austrálie, část Spojených států amerických a téměř celá Jižní Amerika.

Mapa předpokládáného vstupu stanice do atmosféry.

Vesmírná stanice by podle posledních zpráv měla do atmosféry vstoupit mezi polednem 31. března a brzkým odpolednem 1. dubna.

Hořící trosky vytvoří na nebi úžasnou podívanou v podobě ohnivých koulí, na našem území ale nebude nic vidět, budeme si tak muset počkat na zprostředkované záběry z různých koutů světa. Pro sledování sestupu ale musí panovat příhodné podmínky.