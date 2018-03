Přehled počasí do Velikonoc, po svátcích stoupá naděje na silné oteplení

Prochlazená střední Evropa zatím ne a ne pustit na své území teplý vzduch od jihu. Taková situace zde bude panovat ještě necelý týden. Pak stoupá naděje na prudké oteplení od jihu, které by mohlo dostat teploty klidně k 18°C. Jestli to bude pravda a v jaké míře, to si musíme ještě počkat na další předpovědi. Radost z takových teplot zřejmě stejně nevydrží dlouho. Po vysokých teplotách by podle dalekých výhledů mělo nastat znovu výrazné ochlazení. Počasí po právu aprílové. Prozatím nás hlavně zajímá počasí do Velikonoc a během nich. A to bude víceméně pokračující počasí aktuálního charakteru. Navíc se přidají srážky, to ale nelze vůbec vnímat negativně. Vláha je nutná hned na začátku jara.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, hlavně ráno občas déšť, postupně spíše jen místy přeháňky. Od vyšších poloh bude sněžit. Teploty 7 až 11°C. V pátek bude velká oblačnost, nejčastěji oblačno, déšť nebo přeháňky se přidají spíše ojediněle. Teploty 9 až 13°C. Sobota mohla být nejteplejší, ochlazení si ale trochu pospíší. Naštěstí bude menší, než se původně čekalo. Východ republiky se může těšit až na 14°C, ale v Čechách se celkem rychle ochladí na 7 až 11°C. Na obloze se přidá nadále velká oblačnost, místy déšť. V neděli opět oblačno až zataženo, občas déšť, od západu může postupně od 500 m n. m. sněžit. Teploty spadnou na 5 až 9°C, na jihovýchodě může být až 11°C.

Na dalším programu by mělo být prudké oteplení až někam k 18°C. Počkáme na aktualizace. Prozatím bohužel čekejme relativně chladno a více srážek. Nebezpečí stále číhá ve Skandinávii, kde se stabilně drží dosti studený vzduch. Při vhodné změně proudění by se znovu mohl propadnout do střední Evropy. Situaci sledujeme. Snad vás budeme moci potěšit s avizovanými vysokými teplotami příští týden.