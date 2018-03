Zatím mírné oteplování, na Velikonoční neděli ale hrozí krátkodobé ochlazení

Jaro se jen velmi opatrně vkrádá do naší kotliny. V následujícím týdnu se teploty pozvolna zvýší, zrovna na Velikonoce to ale vypadá na krátké přechodné ochlazení. Dobrá zpráva zní, že po něm by se na začátku dubna měl do střední Evropy dostávat konečně výrazně teplejší vzduch od jihu až jihozápadu. Budeme si ale muset počkat na vývoj. Rána jsou zatím dost studená, na většině území mrazivá. Nový týden také přinese hodně srážek, nejvíce na jih Čech, kde mohou být přechodně vydatné. Zbytek území navštíví občasné přeháňky nebo déšť, střídavě budou srážky od středních poloh sněhové, hlavně během chladných nocí.

Nejtepleji bude v sobotu před ochlazením, kdy by se teploty mohly podívat k 13°C. Mrkněme na předpověď po jednotlivých dnech. V úterý bude oblačno, místy přeháňky, od 600 m n. m. sněhové, postupně na jihozápadě území až zataženo s dalším deštěm, od 800 m n. m. sněžením. Teploty 5 až 9°C. Ve středu bude většinou zataženo, občas déšť nebo přeháňky, od 1 000 m n. m. sněžení. Teploty lehce povyskočí na 7 až 11°C. Ve čtvrtek bude znovu hlavně zataženo, místy déšť. Teploty 6 až 10°C. V pátek by mohla ubývat oblačnost na oblačno, jen ojediněle s přeháňkami, od 800 m n. m. sněhovými. Teploty 7 až 11°C.

Víkend necháme na upřesnění. Předběžně by v sobotu mohl vrcholit příliv teplejšího vzduchu před studenou frontou. Znamenalo by to teploty 9 až 13°C. V neděli by se krátce propadl velmi studený vzduch hlavně do Čech a přinesl by tam teploty jen 1 až 5°C a sněžení od 400 m n. m. Po mrazivém pondělním ránu by se mělo začít rychle oteplovat na odpoledních 5 až 9°C a od úterý by mohlo být výrazně tepleji. To si necháme na další aktualizace. Jelikož se na Velikonoce čeká přechod tlakové níže se studenou frontou, počasí bude nejisté až do druhé poloviny týdne, kdy modely situaci upřesní. Přineseme vám nejlepší možné informace.