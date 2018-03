Jarní útok klíšťat: kde je nejvyšší riziko nákazy?

Do Česka se vrací jaro a jak je známo, teplé počasí svědčí klíšťatům. Podle odborníků vypukne jejich sezóna až v dubnu, už teď je ale dobré mít se na pozoru a přemýšlet nad tím, jak se vyvarovat infekčním onemocněním.

Do Česka se po mrazivém únoru i začátku března opět vrátilo jaro, které přímo svádí k výletům do přírody. Zároveň je ale třeba varovat, že zbývají už jen necelé dva týdny do vypuknutí sezóny klíšťat, kterou pravidelně monitoruje i Český hydrometeorologický ústav. Na místě je proto nosit vhodné oblečení jako pevné boty nebo dlouhé kalhoty a rukávy, a nezapomínat používat repelent.

Ze závěrů společnosti Protean, která více než deset let nechává prošetřit klíšťata zaslaná do laboratoře a následně porovnává výsledky z jednotlivých let, vyplývá, že zhruba 27 % těchto parazitů je přenašečem některé ze závažných nemocí. Výsledky najdete na portálu kliste.cz.

Co se lymské boreliózy týče, nejvyšší výskyt byl v krajích Libereckém a Olomouckém (14 %). Oproti tomu nejnižší podíl infikovaných klíšťat byl zaznamenán v Pardubickém kraji (8 %). Průměrný výskyt dosáhl jedenácti procent pozitivních klíšťat.