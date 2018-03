Pozvolna oteplovat se začne hlavně od čtvrtka

A už naši zemi zase svírají mrazy. Nejsou tak silné jako před necelými třemi týdny, ale opět představují zátěž. Transport studeného vzduchu do Evropy byl silný, a proto se bude oteplovat jen velmi neochotně. Od čtvrtka se začnou teploty pozvolna zvyšovat. Prozatím bude po čtvrtku nejčastěji +3 až +7°C a ráno může nadále mrznout. Příchod teplot kolem +10°C modely očekávají teprve příští pondělí. Dálnice studeného proudění je docela výrazná, takže nesmíme ani v dalším období podceňovat studené vpády od severu. Média tlačí různé předpovědi na Velikonoce, lepší je počkat si jen pár dní předem na lepší výhled. Do čtvrtka tedy neuklízet hlavní zimní výbavu, hlavně ráno bude pěkná zima.

V úterý bude oblačno až zataženo, místy slabé sněžení. Přechodně může být i polojasno a více sluníčka. Teploty -1 až +3°C. Ve středu bude velmi podobně, oblačno, místy slabé sněžení. Teplota povyskočí na 0 až +4°C. Ve čtvrtek se dostaví od západu slabé srážky, hlavně zpočátku může sněžit, postupně se srážky budou v nížinách měnit na smíšené nebo dešťové. Na teplotách bude opět poznat určitá změna směrem nahoru. Odpoledne bude +2 až +6°C. Všechna rána ale budou výrazně mrazivá. V pátek by mělo předběžně být oblačno a méně srážek. Teploty +3 až +7°C.

Další dny si necháme na nutnou aktualizaci. Zima bohužel bude ze střední Evropy stahovat své otěže jen pozvolna. Potvrzuje se trend slabých zim ale se sklonem na pozdní studené vpády. Kvůli suššímu mrazivému vzduchu je nepatrně méně srážek. Prozatím nelze doporučit přezouvání pneumatik, situace by se mohla posunout k lepšímu příští týden. Ráno se mohou objevit náledí nebo ledovky hlavně v lesních úsecích a na mostech. Prodlužující se dny alespoň dodají více světla a sluníčka, což by mělo pomoci psychice. Pylová sezóna je tímto počasím víceméně přerušena alespoň do druhé poloviny týdne, kdy se může ve vzduchu zase začít projevovat pyl olše a lísky.