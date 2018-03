Počasí: Platí výstraha před silným větrem. Hasiči likvidují vyvrácené stromy

Kromě většího množství nehod kvůli sněhu, se museli hasiči v sobotu také vypořádávat s polámanými stromy, které vyvracel velmi silný vítr. Jen královéhradečtí hasiči během dne vyjížděli kvůli technické pomoci při odstraňování hned patnáctkrát.

Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyhlásili výstrahu před silný větrem. Ta je platná od sobotního rána od 6:00 až do nedělního večera do 20:00 a to pro Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Vítr nemilosrdně vyvracel a lámal i vzrostlé stromy. Ty museli hasiči nejčastěji odstraňovat ze silnic, ze střech domů i z elektrického vedení.

Silný vítr ale nešetřil ani zbytek republiky, pro který výstraha vydána nebyla. Jen královéhradečtí hasiči vyjížděli v sobotu ke 30 událostem, polovina z toho tvořila pomoc při odstraňování popadaných stromů.

Nejvíc napilno měli královéhradečtí hasiči na Náchodsku v okolí Nového Města nad Metují. "Přímo v Novém Městě nad Metují v ulici Ve Vilách spadl strom na elektrické vedení a trafostanici. V Provodově-Šonově pak spadl strom na střechu rodinného domu. Hasiči pomohli majitelům pomocí automobilového žebříku s provizorním zakrytím poškozeného místa," potvrdila mluvčí hasičů Martina Götzová.