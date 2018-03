Úder zimy o víkendu je čím dál pravděpodobnější

Náhlý a silný. Tak by se dal charakterizovat vpád zimy od severu, který zřejmě přijde o víkendu. Vypadalo to na stabilní jaro. V mnoha článcích jsme ale varovali „pozor na studené vpády“. Jeden takový výrazný nás zasáhne o víkendu a v neděli skutečně hodně přituhne. Studené vpády na konci zimy a začátku jara jako by byly pořád silnější. Příčin je několik, ta hlavní by se dala přiřadit ke globální změně klimatu, která ovlivňuje zvlnění tzv. tryskového proudění ve výšce. Potom se otevírá ledovému vzduchu cesta na jih. Nejvíce to pociťuje v posledních letech Severní Amerika. Studené vpády zde byly vždy, jejich razantnost se ale zdá být silnější. Počasí je prostě nutné sledovat maximálně týden dopředu. Dlouhodobé předpovědi nemají váhu, spíše jen informativní charakter.

Připravme se proto na mrazy od soboty až do úterý s tím, že nejstudenější bude neděle. A to na druhou polovinu března opravdu hodně. Bude sněžit? Zřejmě tomu nížiny zpočátku uniknou, protože nejvíce srážek bude v pátek, kdy bude teplota ještě kolem +3°C. Hory sníh zasype. V nížinách se může objevit sněžení v sobotu a neděli hlavně v jižní a východní polovině republiky. Takže jednotlivé dny před námi. Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, večer od jihozápadu až zataženo. Teploty +7 až +11°C. Ojediněle mlhy. V pátek na frontálním systému četné srážky, dešťové, později od 1 000 m n. m. sněhové. Ojediněle i vydatné.

V sobotu bude zataženo až oblačno, občas sněžení nebo déšť se sněhem, hlavně v jižní polovině republiky. Teploty -2 až +3°C. V neděli bude zataženo až oblačno, hlavně ve východní polovině republiky občas slabé sněžení. Teploty -6 až -2°C. Čili celodenní mráz, od vyšších poloh tuhý. V pondělí by potom mohlo být -3 až +1°C. Uvidíme ještě, co řeknou aktualizace. Ranní teploty mohou na konci víkendu začít klesat až k -13°C. Ochlazení na víkend tak bude až o 14°C.