O víkendu modely laškují s velmi studeným vpádem a celodenními mrazy

Začínající jaro má na modelech aktuálně ještě jednu velkou a nemilosrdnou kaňku. Sice se prozatím předpověď stále mění, o víkendu se ale může do střední Evropy propadnout velmi studený vzduch od severu. Před studenými vpády jsme v několika článcích varovali. Bohužel k jaru patří. Bylo by lepší, kdyby se modely ještě umoudřily, ony totiž straší s ranními teplotami až kolem -8°C, odpoledne by potom mohl být celodenní mráz kolem -3°C. Po mnoha dnech, kdy bude kolem 10°C, je to docela rána přes prsty. Vývoj budeme sledovat a dáme vědět. Kdo se denně pohybuje do práce i za jinými aktivitami autem, prozatím radši i dle zákona nepřezouvat.

Počasí až do pátku bude sice chladnější, než byl víkend, stále ale bude nejčastěji kolem 6 až 11°C v odpoledních hodinách. Zima by se potom propadla do střední Evropy v sobotu odpoledne a neděle by byla nejchladnějším dnem. Pondělí i úterý by mohly být nadále velmi studené na víceméně závěr března. Uvidíme, situaci vysledujeme. Prozatím jsou před námi dny s následujícím počasím. V úterý bude proměnlivá oblačnost od polojasna po skoro zataženo, spíše ojediněle přeháňky, více na horách. Od 1000 m n. m. sněžení. Teploty 8 až 13°C. Ve středu bude opět proměnlivá oblačnost, častěji ale skoro zataženo, místy přeháňky, již od 600 m n. m. sněhové. Teploty 6 až 10°C.

Ve čtvrtek se počasí částečně vybere. Bude polojasno až oblačno, přeháňky jen ojediněle. Sněhové by měly být asi od 800 m n. m. Teploty 7 až 11°C. V pátek by přišlo více oblačnosti i srážek a teplota by ještě byla 6 až 10°C. Sněžení od 1000 m n. m. A víkendové prudké ochlazení ještě necháme na další výstupy modelů a přineseme informace v novém článku. Začíná pylová sezóna, v ovzduší bude v mírné koncentraci pyl lísky a olše. Víkendová zima by rozjezd pylové aktivity samozřejmě víceméně přerušila.