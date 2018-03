Zima se prozatím nevrátí, výhled je příznivý

Přechod na jarní počasí úspěšně začal. Rána jsou prozatím studená, místy i mrazivá, přece jenom je první polovina března. Odpoledne se ale teploty začínají dostávat vysoko nad bod mrazu a prozatím je i výhled na další dny podobný, dokonce ještě teplejší. Nížiny Čech se mohou těšit až na 16°C v dalších dnech. Nejtepleji bude v neděli. Chladnější asi zůstane Vysočina, ta se prvně musí zbavit sněhové pokrývky, která ochlazuje vzduch nad ní. Prozatím jsou modely optimistické i na další týden, kdy slibují odpolední teploty blízko 10°C na většině území. Jaro tak přichází stabilně. Výjimky mohou způsobit vpády studeného vzduchu od severu. Kdyby se tak mělo stát, budeme vás informovat.

Dny před námi potěší zvyšujícími se teplotami. V pátek bude proměnlivá oblačnost od polojasna po skoro zataženo, hlavně na horách místy sněhové přeháňky, jinde jen ojediněle déšť, zejména na jihovýchodě. Teploty 7 až 11°C. V sobotu bude oblačno, v Čechách i skoro zataženo, místy déšť, zejména na severozápadě. Teploty 9 až 13°C. V neděli bude nejtepleji. Bude polojasno, postupně až skoro zataženo, večer na západě území místy déšť. Na Vysočině se mohou objevit mlhy. Teploty 12 až 16°C, ale na Vysočině v případě mlhavého počasí jen 8°C. Nejtepleji by mělo být v nížinách Čech. Nedávno jsme avizovali až 17°C, není to vyloučeno. Spíše se ale většinou vejdeme do 15 případně 16°C. I to je paráda.

Ve výhledu na další týden je spíše velká oblačnost, místy déšť, zejména hned v pondělí. Teploty zůstanou vysoko. Očekává se 9 až 14°C. Pomalu se můžeme připravit na začátek pylové sezóny, nejprve pyl dřevin. Ještě v průběhu března vypukne sezóna naplno. Postupně se přidají pyly lísky, olše, topolu, vrby, jilmu a zejména agresivní břízy. Přestože počasí začne vybízet k přezutí pneumatik, s ohledem na předpisy to doporučit nelze. Mohou se objevit chladná rána.