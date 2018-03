Mrazy a sněžení vystřídá oteplení, občas ale bude pršet

Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu se středem nad Britskými ostrovy. Okluzní fronta postupuje přes naše území dále k severu až severozápadu. V dalších dnech pak budeme stále pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu, přechodně se k nám rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ve čtvrtek večer by měl začít přecházet další frontální systém, který nás bude ovlivňovat především v pátek. V závěru týdne a počátkem příštího by k nám měl vrcholit příliv teplejšího vzduchu od jihu až jihozápadu před studenou frontou, která by měla přecházet během pondělí.

V noci bude zataženo až oblačno, místy mlhy, které mohou být i mrznoucí, ojediněle slabé sněžení, v nížinách i déšť nebo mrholení, v Čechách srážky místy, zejména pak v západní polovině. Místy se může tvořit náledí.

Nejnižší noční teploty 1 až -3°C.

Vítr slabý jihovýchodní až jihozápadní do 4 m/s.

Ve středu bude zataženo až oblačno, ojediněle, v západní polovině Čech místy sněžení, v polohách pod 700 m n.m. postupně většinou srážky dešťové. Později odpoledne další ubývání oblačnosti. Zpočátku možnost mlhy.

Nejvyšší denní teploty 4 až 8°C, v místech s protrhanou oblačností až 10°C.

V 1000 m n.m. kolem 2°C.

Vítr slabý až mírný západní až jihozápadní 2-7 m/s, zpočátku a na severu místy jen slabý proměnlivý.

Ve čtvrtek bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na horách i sněhové, později večer přibývání oblačnosti a na severozápadě i s deštěm. Ojediněle mlhy a ráno náledí.

Nejnižší noční teploty 2 až -2°C.

Nejvyšší denní teploty 6 až 10°C.

Vítr slabý až mírný západní 2-6 m/s, večer se bude stáčet na jižní.

V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, přechodně již od 700 m n.m. srážky sněhové nebo smíšené.

Nejnižší noční teploty 4 až 0°C.

Nejvyšší denní teploty 6 až 10°C.

Vítr slabý až mírný západní až jihozápadní 2-6 m/s, přechodně i jižní.

Výhled od soboty do úterý : převládat by měla velká oblačnost, jen přechodně polojasno, místy občasný déšť nebo přeháňky, jen na horách by mělo většinou zůstat sněžení.

Nejnižší noční teploty 5 až 0°C, zpočátku při vyjasnění až -2°C, uprostřed období 8 až 4°C.

Nejvyšší denní teploty 9 až 14°C, uprostřed období může být až 17°C.