Předběžně: v neděli se možná dočkáme až 17°C

Skok do jara bude výrazný. V úterý sice ještě komplikovala situaci v Česku poslední sněhová nadílka, nyní se ale začne poměrně rychle oteplovat a hlavní příliv teplého vzduchu by mohl hezky vyjít na víkend. Pokud modelům vyjde předpověď situace, mohlo by být výrazně nad 10°C. Pro nížiny Čech jsou na modelových mapkách vidět i ostrůvky se 17°C v neděli odpoledne. Takové oteplení způsobí celkem velké tání sněhu na horách. Nejvíce sněhu je v Krkonoších a na Šumavě (až 200 cm), takže povodí řek pod horami by se měla připravit na zvýšení průtoků. Zda budou dosaženy stupně povodňové aktivity a které, bude potřeba sledovat s ohledem na vývoj počasí a tání sněhu. Výška sněhu není rozhodující, důležitější je vodní hodnota sněhu, a ta je v Krkonoších a na Šumavě skutečně vysoká. Objem vody ve sněhu je oproti minulým zimám značný.

Jaké bude počasí v následujících dnech a jak se k nám dostane hlavně na víkend ono teplé proudění? Ve středu bude ještě velká oblačnost, místy déšť se sněhem, od 600 m n. m. sněžení, v nížinách už srážky dešťové. Odpolední teploty 4 až 8°C. Pozor na ranní náledí. Ve čtvrtek už bude polojasno až oblačno, spíše ojediněle přeháňky, až od 800 m n. m. sněhové. Teploty 5 až 9°C. V pátek se dostaví nový déšť, sněžení až od 1000 m n. m. a teploty opět povyskočí na 7 až 11°C.

O víkendu by mělo být nejtepleji. Oblačnosti sice bude dost, místy déšť, ale teploty by se mohly podívat na 10 až 14°C v sobotu a 12 až 17°C v neděli. Teplé proudění se k nám dostane čistě od jihu a otevře tak cestu příchodu jara. Pozor ovšem na běžné březnové i dubnové vpády studeného vzduchu od severu. Mrazům a sněžení rozhodně nemusí být konec. Ale i to k jaru patří. Zima nebyla tuhá, zařadí se k dalším nadprůměrně teplým. Chladná období byla ale dlouhá od listopadu až do začátku března. Konec zimy nás potrápil mrazy. Nížiny Čech skoro nezažily sníh, Morava na tom byla lépe.