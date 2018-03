Zima je u konce, její vládu převezme jaro

Tak snad konečně. Dobrá zpráva pro milovníky teplejšího počasí. Slibované oteplení skutečně přijde a ukončí vlnu mrazů ze Sibiře, která ovládla konec zimy a ubrala hodně sil. Sníh u nás neležel všude, mrazy ale sevřely krajinu docela pevně. Přichází obleva a hlavně od středy poletí teploty vzhůru. Není sice ideální, že se zase rychle přehoupneme k teplotám i nad +10°C, ale jaro už má nejvyšší čas proniknout do střední Evropy. Nezapomínejme ovšem, že se určitě ještě dostaví vpády studeného vzduchu od severu, které mohou radost z jara rychle pokazit ranními mrazy a přechodným sněžením. Březen je ještě moc nejistý a hlavně přechodový měsíc.

Ještě než ale začnete slavit jarní počasí, velký pozor na úterý. Od jihu začne na velké části naší republiky sněžit, místy vydatně, a od 400 m n. m. se sníh bude zpočátku držet. Může tak před hlavním oteplením ještě vzniknout menší kalamitní situace. Obecně platí, že se do jarní formy bude pomaleji dostávat Vysočina, takže i průjezd po D1 hlavně v to úterý může být překvapivě zasněžený. Den po dni to nyní bude vypadat asi následovně. V pondělí bude polojasno až oblačno, později od jihu i zataženo a místy slabé sněžení nebo mrholení. Teploty +1 až +5°C, na Vysočině ale -1 až 0°C.

V úterý bude zataženo, na většině území déšť, mrznoucí déšť, hned od 400 nebo 500 m n. m. ale sněžení a tvorba nové sněhové pokrývky klidně i přes 10 cm. Teploty naprosto stejné jako v pondělí včetně Vysočiny. Ve středu už teplota poletí vzhůru. Bude oblačno až zataženo, místy déšť, od 700 m n. m. sněžení. Odpoledne bude +5 až +9°C. Ve čtvrtek bude velmi podobně, hlavně teplotně, srážek částečně ubude. Sněhové budou cca od 800 m n. m. S dalším vývojem se přihlásíme brzy, o víkendu by mělo být i nad +10°C, takže je se na co těšit.