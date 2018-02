Mrazivé počasí vrcholí, o víkendu již bude tepleji, pozor ale na mrznoucí srážky

Kolem mohutné tlakové výše nad Skandinávií k nám stále proudí velmi studený kontinentální vzduch od východu až severovýchodu. V dalších dnech k nám pak bude pokračovat příliv studeného vzduchu mezi tlakovou výší nad Skandinávií a tlakovou níží nad jihovýchodní Evropou . Postupně začne tlaková výše slábnout a bude se odsouvat dále k východu, počasí ve střední Evropě se pak dostane pod vliv tlakové níže nad východním Atlantikem a západní Evropou . Po její přední straně k nám začne proudit teplejší vzduch od jihovýchodu, postupně jihu až jihozápadu.

V noci bude oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, na severovýchodě a na horách sněžení místy. Místy, zejména na severozápadě až skoro jasno.

Nejnižší noční teploty -10 až -14°C, při vyjasnění a utišení větru až -18°C.

Vítr slabý až mírný severovýchodní až východní 1-6 m/s, na Moravě a ve Slezsku místy až 8 m/s, v nárazech až 15 m/s.

Ve středu bude oblačno až polojasno, zpočátku, zejména na severovýchodě až zataženo s možností slabého sněžení. Postupně odpoledne a večer další ubývání oblačnosti až na skoro jasno.

Nejvyšší denní teploty -9 až -5°C.

V 1000 m n.m. kolem -14°C.

Vítr mírný severovýchodní až východní 2-6 m/s, ve východní polovině území až čerstvý 4-8 m/s, v nárazech až 15 m/s, později bude slábnout.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, ojediněle nízká oblačnost a slabé sněžení, postupně přibývání oblačnosti, na jihu a jihovýchodě až na zataženo a ojediněle s možností slabého sněžení.

Nejnižší noční teploty -11 až -15°C, vyjasnění a utišení větru na sněhové pokrývce až kolem -19°C.

Nejvyšší denní teploty -7 až -3°C, na severovýchodě při oblačnosti jen kolem -8°C.

Vítr slabý východní, během dne mírný východní až jihovýchodní 3-8 m/s, místy s nárazy až 15 m/s, na severovýchodě zůstane většinou jen slabý.

V pátek bude zpočátku místy ještě skoro jasno až polojasno, postupně převažující velká oblačnost s možností slabého sněžení.

Nejnižší noční teploty -8 až -12°C, vyjasnění a utišení větru na sněhové pokrývce až kolem -16°C.

Nejvyšší denní teploty -5 až -1°C, při zvětšené oblačnosti ojediněle -7°C, při delším slunečním svitu ojediněle až kolem 0°C.

Vítr mírný východní až jihovýchodní 3-7 m/s, v nárazech místy až 15 m/s, později bude slábnout, na severovýchodě většinou jen slabý.

Výhled od soboty do úterý : převládat by měla velká oblačnost, jen přechodně polojasno, místy sněžení, které bude přecházet v déšť, zpočátku i mrznoucí s tvorbou ledovky, jen na horách by mělo většinou zůstat sněžení.

Nejnižší noční teploty -4 až -8°C, při vyjasnění a utišení větru na sněhu až kolem -10°C, postupně oteplování na 2 až -3°C.

Nejvyšší denní teploty zpočátku 0 až 4°C, ojediněle ještě kolem -2°C, postupně 3 až 8°C.