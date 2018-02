Silné mrazy začnou polevovat až v pátek, pak se dostaví záchvěv jara

Venku mrzne, až to v nose lepí. Od severovýchodu až severu propadly do střední Evropy silné mrazy. Dříve docela běžné, ale v současném trendu teplých zim je takový atak hodně znát, zvláště na konci zimy. Pro přírodu asi ideální stav, my lidé budeme muset tyto teploty hluboko pod nulou vydržet až do pátku, kdy začnou mrazy slábnout. Na rybnících obživlo tradiční bruslení, nepodceňujte ale tloušťku ledu. Na silné mrazy by mělo navázat pozvolné překlopení teplot a počasí do prvních náznaků jara. Na Vysočině a Moravě bude jaro začínat pomaleji, tam bude krajina promrzlá silněji a možná se bude bránit vznikem inverzí. Nicméně až do pátku počítejte s ranními teplotami pod -10°C, v mrazových kotlinách, údolích a vyšších polohách nebude problém prolomit -20°C i více. A odpoledne bude zatím pod nulou také, a to docela citelně. Nejčastěji kolem -10 až -6°C.

Předpověď na den po dni se nebude lišit až do čtvrtka. Většinou bude jasno až polojasno, na horách a východě území přechodně až skoro zataženo a místy slabé sněžení. Ranní teploty -16 až -12°C, místy -20°C a odpoledne bude -10 až -6°C. Ve čtvrtek už by mohlo být „jen“ -8 až -4°C. Zlomový den asi bude pátek, kdy se ve vyšších hladinách atmosféry začne do střední Evropy dostávat teplejší vzduch. Ráno ještě budou teploty klesat i pod -10°C, dopoledne ale bude poznat mírné oteplení na -6 až -2°C. V dalších dnech se bude oteplovat asi o 3°C za den, takže postupně se teploty vyhoupnou nad nulu a zejména v Čechách to bude postupně klidně i na +8°C.

Jak jsme avizovali, na Vysočině a Moravě bude nástup oteplení pozvolnější. Vypadá to ale, že s nástupem března se začne do střední Evropy vkrádat jaro. Nemusí to ale být natrvalo, stále mohou hrozit vpády studeného vzduchu. Nyní až do pátku tedy vrstvit oblečení, pobývat spíše méně venku, omezit alkohol apod. Jaro už je za rohem.