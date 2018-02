Potvrzeno, arktický vzduch se blíží a docela se u nás usadí

Jak se blíží možný vpád ledového vzduchu od severu až severovýchodu, jeho reálné riziko se zvyšuje. Modely nadále trvají na výrazném ochlazení, které nabere na síle ze soboty na neděli. Bude se jednat o holomrazy, které doprovodí jen minimum srážek, spíše žádné. Mrazům se z naší kotliny a celé střední Evropy následně nebude chtít. Zatím to vypadá, že by vydržely minimálně pět až šest dní, ale to bude nutné samozřejmě upřesnit.

Poprvé za zimu smysluplně zamrznou vodní plochy, ski areály asi budou mít radost. V nížinách ale mrazy trochu odtrpíme suchým vzduchem a zhoršenými rozptylovými podmínkami i celkovým bio komfortem. V praxi to bude znamenat odpolední teploty od -8 do -4°C, noci budou silně mrazivé s teplotami mezi -15 a -11°C. Na sněhové pokrývce v údolích a mrazových kotlinách nebude problém prolomit -20°C.