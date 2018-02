Půjde do tuhého, až za polárním kruhem se chystá vpád arktického vzduchu do střední Evropy

Zima si pečlivě schovává svůj vrchol na poslední chvíli. Zatím ještě je naděje na změnu prognózy, vypadá to ale velmi drsně a mrazivě od následujícího víkendu. Vpád ledového vzduchu by přinesl největší mrazy této zimy a některé ranní teploty by byly opravdu nepříjemné až kolem -15°C. V místech se sněhovou pokrývkou by se rozpoutala pravá mrazová Sibiř. Vzduch, který by mohl proniknout do střední Evropy, se nyní nachází přímo u severního pólu. Podle modelů by mohl sklouznout směrem na jih tak rychle, že by se vůbec nestačil ohřát. A to není dobrá zpráva. Budeme věřit, že se modely ještě trochu umoudří, o vlně mrazů ale hovoří už několik dnů za sebou, a to není dobré znamení. Nejvyšší denní teploty jsou odhadovány na -9 až -5°C, a to je pěkná kosa v odpoledních hodinách.

Zatím je ještě na vpád čas, počkáme na aktualizaci modelů. Jak to ale bude vypadat ve dnech přímo před námi? Budou odpovídat únoru, žádné teplo nečekejte. V úterý bude polojasno až oblačno v severní polovině republiky, na jihu ale až zataženo. Právě na jihu se místy přidá slabé sněžení. Teploty v severní polovině republiky +1 až +5°C, ale na jihu spíše -1 až +2°C. Ve středu bude oblačno, sněžení se objeví jen ojediněle. Teploty -1 až +3°C. Ve čtvrtek to bude podobné, nejčastěji oblačno, ojediněle sněžení, teploty trochu klesnou na -3 až +1°C. U všech těchto dní platí, že rána budou dosti mrazivá. Překvapení s ranními teplotami přineslo už pondělí, kdy se najednou na sněhové pokrývce například na Vysočině objevilo až -16°C. Od pátku by se potom začalo ještě více ochlazovat, ale k tomu vám přineseme nové informace.

Pokud se těšíte na jaro, teď to bude chtít zatnout zuby. Poslední zimy nás přesvědčují, že jsou spíše mírné, slabé, dlouho jim trvá, než opravdu srazí teploty dolů. Na jejich koncích se však rády objevují extrémy se zápornými teplotami. Potvrzují se tak domněnky vědců kolem globálního oteplování, že teploty neutěšeně rostou, avšak přibývá i extrémů.