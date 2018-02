ČHMÚ varuje před novým sněhem, napadne až 15 centimetrů

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal v sobotu dopoledne výstrahu varující před novou sněhovou pokrývkou. Ta platí pro velkou část republiky od dnešního odpoledne až do nedělního rána.

Výstraha před novou sněhovou pokrývkou se týká celého Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského kraje a také Vysočiny. Platí také pro okresy Domažlice, Klatovy, Tachov, Přerov a Prostějov. Sníh má padat od sobotní 15. hodiny do nedělní šesté hodiny ráno.

"Dnes odpoledne a večer začne od jihozápadu sněžit. V jižní polovině území se vyskytne místy i vydatnější sněžení. Sněžení bude pokračovat zejména v první polovině noci na neděli a doznívat do ranních hodin. Do nedělního rána může zde napadnout místy od 5 do 10 cm nového sněhu. Nejvíce nového sněhu napadne na Šumavě, většinou 10 až 15 cm," uvádějí meteorologové.