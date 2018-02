Sněžení se vrátí, od sobotního odpoledne napadne i kolem 10 cm sněhu hlavně v jižní polovině republiky

Po pátečním sněžení se další vlna se sněhovými srážkami prožene Českem už od sobotního odpoledne do nedělního dopoledne. Více bude sněžit v jižní polovině republiky. Od 400 m n. m. může napadnout i kolem 10 cm nového sněhu. Nejvíce bude sněžit na Šumavě a Vysočině. Sněžení nebude silné, ale bude trvalé a sněhovou pokrývku vytvoří hravě. Sněžení doprovodí teploty kolem 0°C, takže se na silnicích může tvořit namrzající sněhová kaše. V dalších dnech bude spíše chladno, počasí bude odpovídat únoru. Jen v nížinách pod 400 m n. m. bude odpoledne nad nulou. Rána budou zpravidla mrazivá. Prozatím není očekávána větší obleva, vývoj budeme sledovat. Pozitivní jsou příděly vody do povodí našich řek.

V sobotu tedy čekejte oblačno až zataženo, postupně se během dne přidá sněžení, teploty budou -1 až +4°C. Večer během sněžení teplota slabě poklesne k nule, od středních poloh i pod ni. V neděli bude sněžení ustávat a postupně by mohlo být i skoro zataženo beze srážek. Teploty podobné, konkrétně od 0 do +4°C. Nový týden začne oblačnou oblohou s teplotami -1 až +3°C a sněžení se přidá jenom ojediněle. V úterý by mělo přibýt sněžení a teploty ještě slabě klesnou na -2 až +2°C. Je před námi tedy docela zimní počasí. Na další aktualizace si počkáme a dáme vám vědět.