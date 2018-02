Teplota v nížinách se v týdnu přece jen dostane slabě nad nulu, mrazům se postaví mírné proudění od jihu

Delší dobu modely naznačovaly, že se do střední Evropy propadnou tuhé mrazy od severu. Kolem úterý se tak opravdu stane. Během víkendu ale začaly nové výpočty naznačovat, že záhy mrazy poleví, neboť do počasí ve vyšších hladinách atmosféry promluví i proudění od jihu. Jelikož stejně nikde v nížinách neleží sněhová pokrývka, tak asi zmírnění holomrazů, nebo dokonce teploty nad nulou nebudou vadit. Ideální zimní podmínky zůstanou na horách, nížiny čeká po většinu dnů teplota 0 až +5°C. Oteplení se dočkáme hned ve středu. Teplého vzduchu nad nadprůměrně teplými oceány a moři je holt mnoho. Opět se potvrzuje, že pokud chcete mít přehled o počasí co nejpřesnější, je dobré čekat jen pár dní dopředu na seriózní informace. Vzdálené předpovědi jsou jen mediální masáž.

V úterý bude oblačno až polojasno, od jihovýchodu místy až skoro zataženo, místy slabé sněžení, zejména na Českomoravské vrchovině. Teploty -3 až +1°C, na jižní Moravě i +2°C. V noci na úterý budou největší mrazy. Zpravidla -8 až -4°C, ojediněle i pod -10°C. Ve středu se od jihu přidá v druhé polovině dne občas sněžení, většinou slabé. Teploty -1°C zejména na Vysočině až +4°C v nížinách. V nížinách se díky tomu může objevit i déšť se sněhem. Ve čtvrtek bude podobně, zejména na jihu může slabě sněžit. Teploty 0 až +5°C. V pátek bude oblačno, sněžení jen výjimečně a teploty zvolna klesnou na -1 až +3°C.

V dalších dnech se očekává slabé ochlazení a ještě více zimní počasí, na přesnější informace si ale počkáme. Začíná období ideální pro lyžování na horách. Od přibližně 900 m n. m. se budou držet mrazy ve dne i v noci, a podmínky tak budou příhodné pro zasněžování. Pokud se ptáte, jestli k nám už nenakoukne trochu předčasně jaro, tak takovou situaci můžeme zatím vyloučit. Pokud se nad střední Evropou vůbec kdy během zimy prosadí chladné proudění, bude to nyní na konci zimy.