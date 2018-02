Většina února může být mrazivá, chystá se „dálnice“ pro severní proudění

Jak se již v posledních letech stalo pravidlem, pokud zima vystrčí své drápky naplno, je to hlavně na jejím konci v únoru, případně začátku března. Začíná se rýsovat fakt, že tomu bude tak i letos. Titulek i celý článek jsou samozřejmě informativní, protože předpověď počasí na déle jak týden dramaticky klesá ve věrohodnosti. Podle charakteru proudění lze ale usuzovat, jak se bude počasí vyvíjet. A vypadá to na mrazivý výhled. Jak ve vyšších hladinách atmosféry, tak u země. Určité ochlazení nastalo už nyní, ale teprve v pondělí večer a v úterý během dne zateče do České kotliny studený vzduch přímo od severu a přituhne. Podle všeho nebudou mrazy v odpoledních hodinách silné. Ráno se však budeme budit do vymrzlé krajiny.

Taková situace by mohla být podle modelů stabilní a vydržet třeba dva týdny. Co je opravdu smutná tragédie pro přírodu, zvěř i děti, tak mrazivé počasí zřejmě nedoprovodí srážky a sníh nenapadne. Nudné holomrazy nebaví snad nikoho. Takže jak bude vypadat víkend a ochlazení v novém týdnu? V sobotu bude oblačno, zejména na Moravě místy slabé sněžení nebo déšť se sněhem, pod 400 m n. m. i déšť. Teploty +1 až +4°C. V neděli bude oblačno, místy sněhové přeháňky, častěji na horách. Teploty -1 až +3°C. Také v pondělí bude polojasno až oblačno a místy se mohou objevit slabé sněhové přeháňky. Teploty -2 až +2°C. Hovoříme o sněhových přeháňkách, ale mimo hory mohou na zemi sotva utvořit poprašek. Budou slabé.

V úterý během vpádu studeného vzduchu bude polojasno, skoro jasno, sněhové přeháňky se objeví už jenom ojediněle. Teploty klesnou na -5 až -1°C. V noci na středu pak přituhne na -10 až -5°C. Ve středu by předběžně mohlo být -3°C až +1°C a na obloze polojasno, skoro jasno, téměř beze srážek. Výhled na další dny si necháme na nové aktualizace modelů. Modely původně čekaly větší mrazy, nyní se umírňují. Má to i jeden logický důvod, zřejmě se nevytvoří sněhová pokrývka. Na ní jsou mrazy mnohem silnější. Bez ní je až o několik °C tepleji.