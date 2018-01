Teploty prozatím nad nulou, modely trvají na silných mrazech příští týden

Před námi je ochlazení. Prozatím ale teploty zůstanou v odpoledních hodinách nad bodem mrazu. Důležité je, že se zima v plné síle vrátí na hory, lyžařům se tak dostane lepších podmínek. Výstupy modelů nadále sympatizují se vpádem arktických mrazů přímo od severu od příštího úterý. Vše se může ještě několikrát změnit, vypadá to ale, že udeří hlavní část zimy, alespoň co do teplot. Ty se mohou dostat pod -10°C ráno a odpoledne zůstanou několik stupňů pod bodem mrazu. Mrazy by potom doprovodilo minimum srážek, takže bohužel sněhovou peřinu si příliš neužijeme.

Jak to vypadá s počasím v následujících dnech? Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo a naše území přejdou od severozápadu slabé srážky, od 500 až 600 m n. m. sněhové. Teploty +3 až +7°C, na západě celkově trochu chladněji. V pátek proměnlivá oblačnost, ojediněle sněhové přeháňky, jen pod 400 m n. m. i smíšené. Teploty +1 až +5°C. V sobotu bude přeháněk o něco více a opět budou od 400 m n. m. sněhové. Teploty budou podobné, možná někde o stupínek vyšší. V neděli by potom mělo být velmi podobně. Během nocí bude většinou mrznout, a to hlavně od 400 m n. m. a zároveň v údolích kolem vodních toků. Předpověď na další dny prozatím necháme aktualizacím.