Proměnlivé počasí a ochlazování, po začátku února hrozí tuhé mrazy

Obleva se silným prouděním od oceánu vrcholila v pondělí a nyní se bude spíše ochlazovat. Největší zima bude kolem pátku, kdy se vrátí od středních poloh zima. Po ochlazení se ale může znovu oteplit, takže celkově bude následující týden nadále teplotně nadprůměrný. S čím ovšem straší modely již delší dobu, tak to jsou silné mrazy s nástupem kolem 6. února. Naštěstí je na změnu ještě dost času, pokud by se ale situace vyplnila, teploty v noci klesnou k -10°C, a odpoledne se budou držet kolem -3°C i v nížinách. Je pravdou, že takové počasí by mělo v tuhle roční dobu převládat. Na mrazy a zimu jsme stále méně zvyklí.

Větrné a velmi teplé pondělí vystřídá ochlazení v úterý na +3 až +7°C. Ojediněle se objeví přeháňky, na horách místy. Od 500 m n. m. sněhové. Podobně bude ve středu, teplota asi povyskočí o stupínek nahoru na +4 až +8°C. Sněhové srážky se budou stěhovat do poloh nad 900 m n. m. Ve čtvrtek přibude srážek a teplota lehce klesne na +3 až +7°C. Sněhové srážky by se měly objevit od 600 m n. m. V pátek by se potom vrátila zima od středních poloh. Denní teploty budou +1 až +5°C a místní přeháňky budou od 400 m n. m. sněhové. O víkendu se zřejmě oteplí. Citelněji v sobotu, v neděli pak teploty zase lehce poklesnou.

Jestli se posléze ještě vrátí tuhá zima, budeme bedlivě sledovat. Počasí jako na houpačce, spíše teplé, přineslo dostatek srážek během ledna. Mrazů bylo každopádně rekordně málo. Neváhejte s lyžováním, a to zejména v Alpách. Tolik sněhu už tam nemusíme jen tak snadno zažít. V Rakousku je běžně až 250 cm sněhu. Itálie nabízí obvykle kolem 150 cm sněhu. Extrémní sněhová peřina je na pomezí Švýcarska a Francie, kde hlásí Engelberg až šílených 630 cm sněhu. Českým horám ubližují kvůli nízké nadmořské výšce oblevy, lyžování se teď ale zase o něco zlepší.