Přichází zimní počasí, podle modelů přituhne

Jak jsme avizovali i v minulém článku, zima ještě vystrčí drápky. Začíná je vystrkovat už v těchto dnech, zatím je to jen ochutnávka. Mrazy typické pro zimní počasí nás teprve čekají. Nyní bude nepatrně chladněji na Moravě jak v Čechách, kolem úterý se jemně oteplí, pak ale mohou udeřit poměrně silné mrazy. Na aktualizaci vývoje musíme počkat. Sněhových srážek bohužel bude poskromnu, takže pěknou sněhovou peřinu nečekejme. Příští týden se v chladném severozápadním proudění objeví větší množství přeháněk, tak snad alespoň pár centimetrů pokryje zemský povrch. Vypadá to, že se opět potvrdí trend posledních zim. Jejich začátek je velmi teplý a až v jejich závěru více přituhne.

Snad se vyhneme situaci podobné Severní Americe, kde se během zim stále více vlní tzv. tryskové proudění ve výšce a otevírá bránu propadu arktického mrazu daleko na jih. Aktuálně je v Kanadě a USA opět zateklý arktický vzduch a tato situace se tam určitě ještě zopakuje. V Evropě je taková malá epizoda očekávána od 20. ledna. Snad nebude tak extrémní a projeví se jako klasické zimní počasí s tužšími mrazy. Ve stručnosti počasí následujících dní. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy slabé mrholení, déšť se sněhem nebo sněžení. Teploty už jen -1 až +3°C. V neděli by mohlo být i polojasno, avšak objeví se i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty totožné sobotě.

V pondělí velmi podobně jako v neděli polojasno, avšak pozor na mrznoucí mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty -2 až +2°C, ráno již může být hlavně na východě země až -9°C. V dalších dnech se postupně dostane do střední Evropy teplá fronta, která zvedne teploty na 0 až +5°C. Potom by ji ale měla vystřídat fronta studená, která přinese do našich končin větší zimu s tužšími mrazy. Vývoj budeme sledovat a informovat vás. Jedno je jisté, ryze zimní oblečení poctivě vydolujte ze skříně, pokud jste jej dosud nepotřebovali.