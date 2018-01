Divoké úterý s vichřicí a teplotami až 12°C

Bláznivý leden pokračuje . S teplým průběhem zimy obvykle souvisí mnoho větrných epizod. Jedna taková potká Česko hned v úterý . Silný vítr se objeví hlavně v centrální části země a na horách . Celá Českomoravská vrchovina, Pardubický , Královéhradecký a Středočeský kraj se dočkají prudkého větru od jihovýchodu. Na horách půjde tradičně o slušnou vichřici. Ve středu se následně do podobných oblastí naší země, tedy zejména do centrální části, dostaví hodně srážek . Střední Evropa bude pod vlivem výrazného jihovýchodního proudění . Takže může dát nadále sbohem zimě a projevům počasí typických pro leden. Místo sněhu a mrazu padají teplotní rekordy jako hrušky.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť, od 900 m n. m. by se mělo jednat o srážky sněhové. Teploty 3 až 7°C. Následně se začne pomalu ochlazovat a aktuální výhledy naznačují, že od neděle by mohlo být jen 0 až 4°C a objeví se sněžení ve všech polohách. Na to si ale budeme muset ještě počkat, protože síla letošního teplého proudění během ledna je velká. Hodně diskutovaná Severní Amerika nyní zažije oblevu, už kolem soboty se ale může opět propadnout do Kanady a Spojených států mrazivý arktický vzduch. Zajímavá protiváha počasí k Evropě.