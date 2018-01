V Americe klesla pocitová teplota pod -60°C, v Evropě budeme mít nadále teplo

Jakoby si severní polokoule během zimy řekla, že rozpoutá extrémy v počasí mezi Evropou a Severní Amerikou. Země za louží je na tom podstatně hůře, trápí ji opakované údery mrazů, mnohdy teploty klesají až na -30°C. Jelikož během vpádu mrazů může foukat silný vítr, pocitová teplota klesla údajně až na -67°C. V takovém počasí je velmi nebezpečné vůbec vycházet. Evropa má opačné starosti. Mimo Skandinávii a horské polohy nad 1 500 či spíše 2 000 m n. m. nevidíme po zimě ani památky. Teploty jsou kolem 5°C nad dlouhodobým průměrem. Srážek je relativně dostatek, do Alp se opakovaně vrací sněhové kalamity, nížiny jsou ale na blátě. Následující období navíc vypadá v předpovědích velmi podobně.

Nacházíme se v přílivu teplého vzduchu od jihozápadu a zima nemá šanci proniknout do našich zeměpisných šířek od severu ani náhodou. V neděli bude velká oblačnost, často zataženo, mlhavo vlivem inverze a teploty vystoupí na 3 až 7°C. Jihovýchod republiky se může dočkat až 9°C. Místy slabý déšť nebo mrholení. V pondělí bude velmi podobně. V úterý opět jako přes kopírák, ale teploty dokonce ještě povyskočí na 7 až 11°C. Jen na severovýchodě země bude jen okolo 6°C. Ve středu také zataženo, oblačno, místy slabý déšť a místy mlhy. Počasí doprovodí 4 až 8°C. Naprostý „listopad“ a po zimě ve výhledu nadále ani památky.

Teprve kolem 12. ledna je naděje na ochlazení, které by ale sníh mělo přinést stejně až tak od 600 m n. m. Také dlouhodobá předpověď Českého hydrometeorologického ústavu naznačuje, že se zima ještě do střední Evropy přece jenom podívá. Pro přírodu není současná situace dobrá a trocha mrazů by se na vymrznutí nežádoucích virů a bakterií hodila. Pokud rádi lyžujete, aktuálně je nejlepší vydat se do Alp. Na hřebenech hor zažijete nevšední sněhovou peřinu a zážitky. Místy tam leží i přes 150 cm sněhu.